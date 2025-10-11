Logo Image

Χρηματιστήριο: Αντίστροφη μέτρηση για τον «μποναμά» στον ΟΤΕ

Το ποσό που θα διανεμηθεί από την πώληση των ρουμανικών δραστηριοτήτων

Στις 13 Νοεμβρίου, μαζί με την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του γ’ τριμήνου και του 9μήνου, αναμένεται να γίνει γνωστό το ακριβές ύψος του έξτρα μερίσματος για τους μετόχους του ΟΤΕ.

Πρόκειται για το χρηματικό ποσό, το οποίο θα «μείνει» από την πώληση των ρουμανικών δραστηριοτήτων και το οποίο, με βάση την ενημέρωση της εισηγμένης, υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

