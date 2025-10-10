Πού οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου η συμφωνία στη Γάζα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν τα τελευταία 24ωρα χαμηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, με τους ειδικούς πάντως να θεωρούν ότι δεν πρόκειται να δούμε απότομη βουτιά.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – οδήγησε σε πτώση του αργού τύπου Brent κατά περίπου 1% 64,56 δολάρια/βαρέλι. Το αμερικανικό αργό, WTI, υποχωρεί την ίδια ώρα στα 60,90 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη χθεσινή και σημερινή πτώση, και τα δύο συμβόλαια αναφοράς παρέμεναν σε τροχιά μικρών εβδομαδιαίων κερδών.

Ανακούφιση αλλά όχι υπερβολή

Η συμφωνία, που προβλέπει μερική απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή τα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αγορά δεν θα πρέπει να βιαστεί να προεξοφλήσει μόνιμη σταθερότητα στην περιοχή.

Η UBS, σε σχόλιό της, σημειώνει ότι, παρότι η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση των τιμών, ο αντίκτυπος θα είναι συγκρατημένος.

«Εκτιμούμε ότι το Brent θα παραμείνει στη ζώνη των 60–70 δολαρίων/βαρέλι, παρά την αύξηση της παραγωγικής ποσόστωσης κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως που ανακοίνωσε το OPEC+ για τον Νοέμβριο», αναφέρει η τράπεζα

Σύμφωνα με την UBS, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης δεν θα υλοποιηθεί στην πράξη, καθώς πολλά μέλη του OPEC έχουν ήδη φτάσει στο ανώτατο όριο παραγωγικής ικανότητας ή εφαρμόζουν ακόμη περικοπές για να αντισταθμίσουν υπερπαραγωγή προηγούμενων μηνών.

Η επόμενη μέρα: από τη Γάζα στο πλεόνασμα

Μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης, η προσοχή της αγοράς στρέφεται εκ νέου στα θεμελιώδη της προσφοράς και της ζήτησης.

Όπως επισημαίνει ο Daniel Hynes, αναλυτής της ANZ, «η συμφωνία στη Γάζα επιτρέπει στην αγορά να επιστρέψει στη μεγάλη εικόνα – δηλαδή, στο επικείμενο πλεόνασμα προσφοράς που θα δημιουργηθεί καθώς το OPEC+ συνεχίζει τη σταδιακή άρση των περικοπών παραγωγής».

Πράγματι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση παραγωγής του Νοεμβρίου ήταν μικρότερη του αναμενομένου, γεγονός που συγκράτησε την πτώση των τιμών.

Να σημειωθεί ότι το πέρας των συγκρούσεων στη Γάζα περιορίζει και τον κίνδυνο διακοπής θαλάσσιων εμπορικών ροών, που είχε ενταθεί μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι σε εμπορικά πλοία από το 2023.

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, οι αγορές πετρελαίου επηρεάζονται επίσης από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, αλλά και από την αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική κυβέρνηση λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης στην Ουάσιγκτον. «Η πιθανότητα παρατεταμένου shutdown μπορεί να πλήξει τη ζήτηση πετρελαίου στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή αργού παγκοσμίως», προειδοποιούν αναλυτές στο Reuters.

UBS: Πιο θετική προοπτική για το 2026

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η UBS βλέπει πιο θετικό ορίζοντα για το πετρέλαιο μέσα στο 2026. Η σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής και την αύξηση της κατανάλωσης στην Ασία, αναμένεται να υποστηρίξουν τη ζήτηση ενέργειας.

Η τράπεζα θεωρεί ότι το επόμενο έτος οι τιμές θα κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα, καθώς η προσφορά θα σταθεροποιηθεί και η επενδυτική δραστηριότητα θα ενισχυθεί εκ νέου.

Προς το παρόν με την προσφορά να αυξάνεται και τη ζήτηση να δείχνει σημάδια κόπωσης, το επόμενο διάστημα αναμένεται περίοδος σχετικής σταθερότητας, με τις τιμές να κινούνται γύρω από τα 65 δολάρια/βαρέλι – μακριά από τα ράλι του παρελθόντος.