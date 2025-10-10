Χρηματιστήριο: Στάση για… ανάσες πριν την αναμέτρηση με τις 2.100 μονάδες

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να παίρνουν μερικές… ανάσες μετά το 3ήμερο ανοδικό σερί, χωρίς ωστόσο να χάνουν την επαφή με τις 2.100 μονάδες.

Η ελληνική αγορά, η οποία δείχνει «ανανεωμένη» μετά την αναβάθμιση του FTSE Russell, παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου, με τη μεταβολή του Οκτωβρίου να ξεπερνά το +3%.

Αυτό, βέβαια, καλλιεργεί το έδαφος για μια μίνι αφομοίωση των κεκτημένων, καθώς οι επενδυτές επιθυμούν να «χωνέψουν» τα μέχρι στιγμής κέρδη (profit taking), προτού κάνουν το επόμενο βήμα.

Κάπως έτσι, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή κάμψη κατά -0,30% και διαμορφώνεται στις 2.091,49 μονάδες, χάνοντας 6,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.098,05 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 2.089,04 έως 2.098,35 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 7,7 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot συνεχίζει ανοδικά στο 1,18 ευρώ, μην επηρεαζόμενη από την αυξημένη προσφορά των νέων μετοχών. «Πτήση» στο +2,8% πραγματοποιεί η Aegean. Από την άλλη πλευρά, μικρές απώλειες εμφανίζουν οι Πειραιώς – Eurobank – Alpha Bank – Εθνική.

Αφομοίωση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά την αναρρίχηση στα υψηλά 10ετίας, σπεύδει να επιδοθεί σ’ ένα ελεγχόμενο profit taking, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -0,37% και τις 2.447 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank υποχωρεί στο -0,86% και τα 3,797 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς περιορίζεται στο -0,50% και τα 7,548 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο -0,56% και τα 3,581 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,36% και τα 13,815 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδιπλώνει στο -0,76% και τα 7,88 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank έπεται στο -0,35% και τα 8,65 ευρώ. Στο +0,13% και το 1,594 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,30% και 5.296 μονάδες), η μετοχή της Aegean Airlines ίπταται στο +2,8% και τα 13,6 ευρώ, χάρη στις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέα άνοδο στο +0,89% καταγράφει η μετοχή της Cenergy, η οποία «χτυπά» νέο ρεκόρ στα 13,5 ευρώ. Coca Cola, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Sarantis σημειώνουν κέρδη έως +0,8%. Στον αντίποδα, οι μετοχές των Metlen, Aktor Group, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΥΔΑΠ και Motor Oil περιορίζονται πέριξ του -0,5%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,65% και 2.867 μονάδες), η μετοχή της Intralot, παρά την αυξημένη προσφορά από την εισαγωγή των νέων μετοχών, συνεχίζει τις υψηλές «πτήσεις», καθώς διευρύνεται στο +1,2% και το 1,184 ευρώ. Την ίδια ώρα, οι τίτλοι των AVAX και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξάνονται κατά τουλάχιστον +2%, «φρενάροντας» τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις. Από +1% κερδίζουν, παράλληλα, οι τιμές των Ideal Holdings – Alumil. Αντίθετα, η μετοχή της Intracom Holdings οπισθοχωρεί στο -0,96% και τα 3,615 ευρώ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 51 μετοχές κινούνται ανοδικά, 33 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 141,4 δισ. ευρώ.

«Καύσιμο» για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας

Ως «καύσιμο» για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου φαίνεται ότι λειτουργεί η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Έχοντας σταθερά καλύτερη απόδοση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο Γενικός Δείκτη μετρά 3×3 ανοδικές συνεδριάσεις, κάτι το οποίο έχει καταστήσει εφικτή την προσέγγιση του ψυχολογικού ορίου των 2.100 μονάδων.

Χθες, η ελληνική αγορά έκλεισε στις 2.098 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.104 μονάδες, με τις τράπεζες να παραμένουν σε θέση «πρωταγωνιστή» (υψηλά 10ετίας), επωφελούμενες του σκηνικού αναβάθμισης.

Στα θετικά των τελευταίων ημερών συγκαταλέγεται και η ανάδειξη νέων μετοχών- «πρωταγωνιστών», καθώς το rotation συνιστά κλειδί για την υγεία του δομικού bull market, όπως παρατηρεί και ο πιστοποιημένος αναλυτής, Πέτρος Στεριώτης.

Πλέον, ο ξεκάθαρος στόχος είναι η οριστική υπέρβαση της συσσώρευσης του φθινοπώρου και η επαναφορά στα ρεκόρ του Αυγούστου, όταν ο Γ.Δ. αναρριχήθηκε έως τις 2.126 μονάδες -για πρώτη φορά από το 2010.

Στο μεταξύ, η απόδοση της αγορά διαμορφώνεται στο +1% για την τρέχουσα εβδομάδα και στο +3,1% για τον Οκτώβριο, ο οποίος έχει βάλει τις βάσεις για να πετύχει το 12×12.

Βέβαια, σ’ αυτό το ευοίωνο περιβάλλον υπάρχουν κι αρκετές προκλήσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν το σενάριο μια πιθανής διορθωτικής κίνησης μετά το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+42,7%).

Γι’ αυτόν τον λόγο, η προσοχή των επενδυτών δεν θα πρέπει να είναι στραμμένη μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπου τα «καμπανάκια» περί επικείμενης αναδίπλωσης αρχίζουν να χτυπούν ολοένα και πιο δυνατά, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει και την Αθήνα.

H εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 571 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,22% και τις 24.665 μονάδες. Νέα άνοδο στο +0,28% καταγράφει ο γαλλικός CAC 40.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ της Wall Street.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)