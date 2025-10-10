Χρηματιστήριο: «Κλειδί» για την περαιτέρω άνοδο οι Τράπεζες

Ως «καύσιμο» για την επιστροφή στα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου φαίνεται ότι λειτουργεί η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην «ελίτ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Έχοντας σταθερά καλύτερη απόδοση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο Γενικός Δείκτη μετρά 3×3 ανοδικές συνεδριάσεις, κάτι το οποίο έχει καταστήσει εφικτή την προσέγγιση του ψυχολογικού ορίου των 2.100 μονάδων.

Χθες, η ελληνική αγορά έκλεισε στις 2.098 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.104 μονάδες, με τις τράπεζες να παραμένουν σε θέση «πρωταγωνιστή» (υψηλά 10ετίας), επωφελούμενες του σκηνικού αναβάθμισης.

Στα θετικά των τελευταίων ημερών συγκαταλέγεται και η ανάδειξη νέων μετοχών- «πρωταγωνιστών», καθώς το rotation συνιστά κλειδί για την υγεία του δομικού bull market, όπως παρατηρεί και ο πιστοποιημένος αναλυτής, Πέτρος Στεριώτης.

Πλέον, ο ξεκάθαρος στόχος είναι η οριστική υπέρβαση της συσσώρευσης του φθινοπώρου και η επαναφορά στα ρεκόρ του Αυγούστου, όταν ο Γ.Δ. αναρριχήθηκε έως τις 2.126 μονάδες -για πρώτη φορά από το 2010.

Στο μεταξύ, η απόδοση της αγορά διαμορφώνεται στο +1% για την τρέχουσα εβδομάδα και στο +3,1% για τον Οκτώβριο, ο οποίος έχει βάλει τις βάσεις για να πετύχει το 12×12.

Βέβαια, σ’ αυτό το ευοίωνο περιβάλλον υπάρχουν κι αρκετές προκλήσεις, οι οποίες κυρίως αφορούν το σενάριο μια πιθανής διορθωτικής κίνησης μετά το εντυπωσιακό ράλι του 2025 (+42,7%).

Γι’ αυτόν τον λόγο, η προσοχή των επενδυτών δεν θα πρέπει να είναι στραμμένη μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, όπου τα «καμπανάκια» περί επικείμενης αναδίπλωσης αρχίζουν να χτυπούν ολοένα και πιο δυνατά, κάτι που εύλογα μπορεί να επηρεάσει και την Αθήνα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)