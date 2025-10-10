Συνεχίστηκε η διολίσθηση

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Φεβρουαρίου υποχώρησε ξανά το γιεν έναντι του δολαρίου χθες, παρότι η νεοεκλεγείσα επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Σανάε Τακαΐτσι, είπε ότι δεν επιθυμεί να προκαλέσει υπερβολική πτώση στο ιαπωνικό νόμισμα. Τα σχόλιά της ανέκοψαν προσωρινά τη διολίσθηση του γιεν, το οποίο ωστόσο επέστρεψε γρήγορα στα χαμηλά της συνεδρίασης. Το δολάριο ενισχυόταν ενδοσυνεδριακά κατά 0,24%, στα 153,04 έναντι του γιεν, φθάνοντας μάλιστα προς στιγμήν στο υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Φεβρουαρίου, στο 153,21. Η πτώση του γιεν πυροδοτείται από τις ανησυχίες ότι η Τακαΐτσι θα ακολουθήσει πιο επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές.

Την ίδια ώρα, το ευρώ υποχώρησε 0,62% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1553, καθώς συνεχίζεται η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, παρότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι σκοπεύει να διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών. Από την άλλη, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,53%, στις 99,43 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Το αμερικανικό νόμισμα βρήκε στήριξη σε ορισμένα «γερακίσια» σχόλια ορισμένων αξιωματούχων της Φέντεραλ Ριζέρβ, οι οποίοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.