Wall Street: Υποχώρηση από τα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ

Υπαναχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά που άγγιξαν νωρίτερα στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,28% για να κλείσει στις 6.735,11 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε με οριακή πτώση 0,08% στις 23.024,63 μονάδες. Στα υψηλά τους, οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύονταν 0,2% και 0,1% αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 243,36 μονάδων ή 0,52% στις 46.358,42 μονάδες.

«Είναι προφανές ότι η αγορά έχει σημειώσει μια ασταμάτητη άνοδο από την πτώση του Απριλίου, κάτι που οδηγεί ορισμένους στο να πιστεύουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι υπερθερμασμένη, γι΄αυτό δεν είναι απίθανο κάποιο είδος “ανάσας”, σε μια περίοδο που η κλασική στρατηγική “αγοράς στις πτώσεις” παραμένει σταθερά ενεργή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Αυτή η αγορά συνεχίζει απλώς να ανεβαίνει. Υπάρχει κάποια “εσωτερική” αναδιάταξη που μπορεί να προκαλέσει ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα».

Η εταιρεία λογισμικού Oracle ήταν ένα από τα φωτεινά σημεία της σημερινής συνεδρίασης, μαζί με την Nvidia, η οποία κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Οι δύο μετοχές είχαν υποστεί απώλειες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η cloud δραστηριότητα της Oracle αντιμετωπίζει μειωμένα περιθώρια κέρδους, καθώς δυσκολεύεται να ενοικιάσει τους επεξεργαστές της Nvidia.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία μπήκε στην ένατη μέρα της την Πέμπτη. Η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά να περάσει αντικρουόμενες προτάσεις χρηματοδότησης, με ελάχιστες ενδείξεις ότι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί σημειώνουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Wall Street παρακολουθεί για να δει εάν το shutdown θα πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ και κάποια αποτελέσματα φαίνεται ήδη να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

Την Τετάρτη, η IRS (Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων) ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε αργία σχεδόν το 50% του εργατικού δυναμικού της λόγω τoυ shutdown. Επιπλέον, η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει οδηγήσει την FAA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) να καθυστερήσει πτήσεις στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines, δήλωσε στο CNBC ότι, ενώ δεν έχει δει «καμία επίπτωση μέχρι στιγμής», κάποιες επιπτώσεις ενδέχεται να αρχίσουν να εμφανίζονται αν δεν επιλυθεί η κατάσταση πέραν των επόμενων 10 ημερών». Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε σήμερα άνοδο 4% χάρη σε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

Η Costco ήταν επίσης μεταξύ των κερδισμένων της ημέρας, καθώς οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 3% αφού ανακοίνωσε ισχυρά στοιχεία πωλήσεων για το Σεπτέμβριο. Ο Τομ Χέινλιν από την U.S. Bank Asset Management πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της Delta και της Costco δείχνουν την ανθεκτικότητα του καταναλωτή μέσα σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.