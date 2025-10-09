Logo Image

Wall Street: Υποχώρηση από τα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ

REUTERS/Brendan McDermid

Παρά την ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα, μετοχές όπως Oracle, Nvidia, Delta και Costco ξεχώρισαν, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν τις επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην οικονομία

Υπαναχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά που άγγιξαν νωρίτερα στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται.

Ο S&P 500 υποχώρησε 0,28% για να κλείσει στις 6.735,11 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε με οριακή πτώση 0,08% στις 23.024,63 μονάδες. Στα υψηλά τους, οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύονταν 0,2% και 0,1% αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 243,36 μονάδων ή 0,52% στις 46.358,42 μονάδες.

«Είναι προφανές ότι η αγορά έχει σημειώσει μια ασταμάτητη άνοδο από την πτώση του Απριλίου, κάτι που οδηγεί ορισμένους στο να πιστεύουν ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι υπερθερμασμένη, γι΄αυτό δεν είναι απίθανο κάποιο είδος “ανάσας”, σε μια περίοδο που η κλασική στρατηγική “αγοράς στις πτώσεις” παραμένει σταθερά ενεργή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors. «Αυτή η αγορά συνεχίζει απλώς να ανεβαίνει. Υπάρχει κάποια “εσωτερική” αναδιάταξη που μπορεί να προκαλέσει ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα».

Η εταιρεία λογισμικού Oracle ήταν ένα από τα φωτεινά σημεία της σημερινής συνεδρίασης, μαζί με την Nvidia, η οποία κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Οι δύο μετοχές είχαν υποστεί απώλειες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η cloud δραστηριότητα της Oracle αντιμετωπίζει μειωμένα περιθώρια κέρδους, καθώς δυσκολεύεται να ενοικιάσει τους επεξεργαστές της Nvidia.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία μπήκε στην ένατη μέρα της την Πέμπτη. Η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά να περάσει αντικρουόμενες προτάσεις χρηματοδότησης, με ελάχιστες ενδείξεις ότι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί σημειώνουν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Η Wall Street παρακολουθεί για να δει εάν το shutdown θα πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ και κάποια αποτελέσματα φαίνεται ήδη να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

Την Τετάρτη, η IRS (Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων) ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε αργία σχεδόν το 50% του εργατικού δυναμικού της λόγω τoυ shutdown. Επιπλέον, η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει οδηγήσει την FAA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) να καθυστερήσει πτήσεις στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines, δήλωσε στο CNBC ότι, ενώ δεν έχει δει «καμία επίπτωση μέχρι στιγμής», κάποιες επιπτώσεις ενδέχεται να αρχίσουν να εμφανίζονται αν δεν επιλυθεί η κατάσταση πέραν των επόμενων 10 ημερών». Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε σήμερα άνοδο 4% χάρη σε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη.

Η Costco ήταν επίσης μεταξύ των κερδισμένων της ημέρας, καθώς οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 3% αφού ανακοίνωσε ισχυρά στοιχεία πωλήσεων για το Σεπτέμβριο. Ο Τομ Χέινλιν από την U.S. Bank Asset Management πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της Delta και της Costco δείχνουν την ανθεκτικότητα του καταναλωτή μέσα σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον.

