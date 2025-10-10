Χρηματιστήρια: Οι ταύροι σβήνουν 3 κεράκια – Ένα ράλι κόντρα σε όλα και ο μεγάλος φόβος

Την Κυριακή, η λεγόμενη bull market -το ανοδικό κύμα που εκκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 – κλείνει τρία χρόνια ζωής.

Κόντρα σε γεωπολιτικές αναταράξεις, υπερβαίνοντας το εμπόδιο της επιστροφής σε έναν εμπορικό προστατευτισμό που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 1930, και παρά τις προειδοποιήσεις για αδικαιολόγητα υψηλές αποτιμήσεις, οι ταύροι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και το ερώτημα είναι για πόσο ακόμη;

Ακόμα και το «σοκ των δασμών» του Απριλίου, που προκάλεσε πτώση 19% στον S&P 500, δεν στάθηκε αρκετό για να φρενάρει για πολύ το ράλι. Μέσα σε δύο μήνες, ο δείκτης ανέκαμψε με τη μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ μετά από πτώση άνω του 15%, σύμφωνα με στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Από τότε, η bull market όχι μόνο δεν έχασε ορμή — επεκτάθηκε. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα στενό, τεχνολογικά καθοδηγούμενο ράλι έχει πλέον αγκαλιάσει όλους σχεδόν τους κλάδους, από τη βιομηχανία έως τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

Από τις Big Tech… στις «ξεχασμένες» μετοχές

Το 2023, μόλις τρεις τομείς —η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και η κατανάλωση— κατάφεραν να ξεπεράσουν τη γενική απόδοση του S&P 500. Όμως το 2025, η εικόνα είναι διαφορετική: και οι 11 τομείς του δείκτη κινούνται θετικά, ενώ τέσσερις εξ αυτών —μεταξύ τους οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας— υπεραποδίδουν.

Ο δείκτης Russell 2000 των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης έγραψε το πρώτο του ιστορικό υψηλό από το 2021, ενώ ακόμη και οι μετοχές υγείας, που είχαν μείνει πίσω, ανακτούν έδαφος. «Η εναλλαγή κεφαλαίων είναι το οξυγόνο μιας bull market – και αυτό ακριβώς βλέπουμε σήμερα», σημειώνει στο Market Watch ο Ryan Detrick, επικεφαλής στρατηγικής της Carson Group.

Ο χρυσός, το bitcoin και η νέα μανία των αγορών

Η ευφορία δεν περιορίζεται στις μετοχές. Ο χρυσός καταγράφει αλλεπάλληλα ρεκόρ ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και το bitcoin ανακάμπτει δυναμικά.

Αναλυτές μιλούν για το λεγόμενο “debasement trade” – μια μαζική μετατόπιση κεφαλαίων προς τα «σκληρά» περιουσιακά στοιχεία, εν μέσω φόβων για υπερβολικό δημόσιο χρέος και υποχώρηση του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Όταν η ευφορία θυμίζει… dot-com

Κάπου εδώ, όμως, αρχίζουν οι πρώτες προειδοποιήσεις. Ορισμένοι έμπειροι αναλυτές βλέπουν στη σημερινή έκρηξη κερδών και αποτιμήσεων ανησυχητικές ομοιότητες με το φούσκωμα της δεκαετίας του 1990.

«Η αγορά δείχνει σημάδια υπερβολής. Το επενδυτικό κοινό έχει πειστεί ότι τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά – κι αυτό είναι συνήθως το πρώτο καμπανάκι», σχολιάζει ο Chris Grisanti, επικεφαλής στρατηγικής της MAI Capital Management σε σημείωμά τους προς επενδυτές. Ο ίδιος εργάζεται στη Wall Street από το 1987 και θυμάται, όπως λέει, «την ίδια αυτοπεποίθηση λίγο πριν τη Μαύρη Δευτέρα.

Η μεγάλη ανησυχία αφορά τις αποτιμήσεις: ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E) του S&P 500 κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ η κεφαλαιοποίηση των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών αντιστοιχεί πλέον στο 35% του δείκτη – το υψηλότερο ποσοστό από το 2000.

Η αίσθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) «θα αλλάξει τα πάντα» θυμίζει, για πολλούς, τη φρενίτιδα του διαδικτύου πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Τι δείχνει η ιστορία των bull markets

Από το 1950 έχουν καταγραφεί 14 bull markets στις ΗΠΑ, με μέση διάρκεια 4,6 χρόνια και συνολικές αποδόσεις 160%.

Η τρέχουσα έχει ήδη πετύχει άνοδο 88,5% από τα χαμηλά του Οκτωβρίου 2022 – ρυθμό ταχύτερο από τις περισσότερες προηγούμενες φάσεις ανόδου.

«Είναι ακόμα μια σχετικά νεαρή bull market», επισημαίνει ο Detrick στο Market Watch, ενώ προσθέτει ότι κάθε ράλι που έκλεισε τα τρία χρόνια, συνέχισε τελικά τουλάχιστον ως το πέμπτο έτος του.

Οι απορίες και οι φόβοι των επενδυτών

Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπουν οι φωνές ανησυχίας. Οι αποτιμήσεις θεωρούνται πλέον «τσιμπημένες» και οι επενδυτές ρωτούν όλο και πιο συχνά «πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει να ανεβαίνει;».

«Οι περισσότεροι πελάτες με ρωτούν αν δεν ανησυχώ», λέει ο Chris Zand της Osterweis Capital Management.

Η απάντησή του είναι ψύχραιμη: «Όποιος αγόρασε στο peak του 2000, έχει σήμερα απόδοση άνω του 350% — χωρίς να υπολογίσουμε μερίσματα».

AI, ρομποτική και το επόμενο στοίχημα

Για πολλούς στη Wall Street το επόμενο κεφάλαιο γράφεται ήδη με δύο γράμματα: AI.

Η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει τεράστια, με τις μεγάλες εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια σε data centers και chips.

Ωστόσο, αναλυτές όπως ο Josh Emanuel της Wilshire εκτιμούν ότι οι επενδύσεις αυτές πλησιάζουν σε κορύφωση.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου. Οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση κερδών 8% σε ετήσια βάση για τις εταιρείες του S&P 500, μετά από 11,9% το β΄ τρίμηνο.

Την αυλαία θα ανοίξουν στις 14 Οκτωβρίου οι μεγάλες τράπεζες — JPMorgan, Wells Fargo και Goldman Sachs.

Αν οι αριθμοί επιβεβαιώσουν ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν ισχυρές και οι επενδύσεις στην AI συνεχίζονται, το ράλι που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 ίσως έχει ακόμη πολλά… γενέθλια μπροστά του.

Αν όμως η ευφορία αποδειχθεί υπερβολική, τα σημερινά κεράκια μπορεί σύντομα να μετατραπούν σε… καπνό.

Με πληροφορίες από: MarketWatch, Dow Jones Market Data, FactSet