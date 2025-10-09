Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ

Στα 4.073 δολάρια διαπραγματεύεται σήμερα ο χρυσός, αλλά η αγορά πιστεύει ότι το «ταβάνι» είναι ακόμα πολύ μακριά.

«Το πολύτιμο μέταλλο έχει μπει σε μια διαδικασία ανατίμησης που λίγα άλλα περιουσιακά στοιχεία, έχουν δει», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Το απόλυτο ασφαλές περιουσιακό στοιχείο έχει από καιρό βρεθεί σε μια τέλεια καταιγίδα μειώσεων επιτοκίων, ενός αδύναμου δολαρίου, επιθετικών αγορών χρυσού από κεντρικές τράπεζες, αλλά και της αβεβαιότητας που οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης», εξηγούν.

Ολοι αυτοί οι παράγοντες έχουν οδηγήσει το κίτρινο μέταλλο σε ένα νέο ιστορικό υψηλό. Ενώ η τιμή χρυσού του αυξήθηκε κατά 46% τα τελευταία τρία χρόνια, τους τελευταίους 10 μήνες έχει ανεβεί κατά 54% , με την αξία του να διπλασιάζεται από το 2022.

Συνολικά, τα τελευταία τρία χρόνια, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί πάνω από 130%, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντείνουν την προσφυγή στο μέταλλο που θεωρείται σχετικά ασφαλές καταφύγιο. “Σε αυτό προστίθεται η επιθετική δασμολογική πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ και οι επιθέσεις του προέδρου Τραμπ στην Fed, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της. Επιπλέον, χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία αγοράζουν χρυσό εδώ και καιρό για στρατηγικούς λόγους, τονίζουν οι ίδιες πηγές

Αμείωτη αύξηση

«Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι η ανατίμηση του χρυσού θα συνεχιστεί αμείωτη. «Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επενδυτές να αγοράζουν χρυσό παρά την υψηλή τιμή, και αυτό ενισχύει περαιτέρω την κίνηση», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ο Κάρστεν Μένκε. ,επικεφαλής ερευνών στην Julius Baer, ​​θεωρεί μάλιστα ως «πολύ περιορισμένο το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διόρθωσης». Προβλέπει μάλιστα ότι «οι αγορές θα πρέπει να συνεχιστούν για άλλα τρία έως πέντε χρόνια. Ως εκ τούτου, η άποψή μας για τον χρυσό, είναι ότι τους επόμενους τρεις ως 12 μήνες, η τιμή του χρυσού θα κυμανθεί από 4.150 έως 4.500 δολάρια ανά ουγγιά » .

Τα επιτόκια της Fed

Η πορεία του μετάλλου θα εξαρτηθεί και από τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed .Οι τελευταίες εκτιμήσεις της αγοράς swap προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις για το υπόλοιπο του έτους, φέρνοντας τα επιτόκια στο εύρος 3,5%-3,75%. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, η αγορά αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση, αφήνοντας τα επιτόκια στο εύρος 3,25%-3,75%.

Το Shutdown του αμερικανικού δημοσίου ενισχύει επίσης τον χρυσό, καθώς έχει δώσει στις αγορές έναν ακόμη λόγο να αναζητήσουν προστασία από το άγνωστο. «Μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία στο Κογκρέσο, τα περισσότερα οικονομικά δεδομένα θα είναι μπλοκαρισμένα , αφήνοντας τους επενδυτές με αβεβαιότητα, στο σκοτάδι. Αυτή η κατάσταση ενθαρρύνει την προστασία από απρόβλεπτους κινδύνους», τονίζουν Αμερικανοί αναλυτές.«Δεν βλέπουμε σημαντικό κίνδυνο καθοδικής πορείας του χρυσού, δεδομένων όλων των διαρθρωτικών παραγόντων -αποδυνάμωση του δολαρίου, ανησυχίες για το χρέος των ΗΠΑ και την ανεξαρτησία της Fed, αλλά και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους ,που ωθούν το πολύτιμο ,μέταλλο, υψηλότερα», εξηγούν.

Οι κεντρικές τράπεζες

Στην τελευταία της έκθεση, η Generali καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κλειδί είναι η συνεχιζόμενη συσσώρευση χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες και αυτό θα καθορίσει την πορεία του χρυσού, με τους άλλους παράγοντες να είναι συμπληρωματικοί. «Διατηρούμε μια εποικοδομητική άποψη για τον χρυσό, υποστηριζόμενη από δομικά υγιείς αγορές κεντρικών τραπεζών, που είναι υπεύθυνες για το 94% της ανόδου από το 2022, αφού αύξησαν τις αγορές τους ,πενταπλασιάζοντας τα αποθέματά τους σε χρυσό»

Αυτή εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη «διάβρωση του καθεστώτος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος» και τις «πιθανές μειώσεις στις μετοχές», αντιπροσωπεύει ένα « ευνοϊκό περιβάλλον για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια και με το 1% του ιδιωτικού κεφαλαίου να μετακινείται από αμερικανικά ομόλογα σε χρυσό, οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά», σύμφωνα με την Goldman Sachs.Η επενδυτική τράπεζα πιστεύει ότι η τιμή ανά ουγγιά θα εκτοξευθεί στα 4.900 δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026.

Τι θα μπορούσε να σταματήσει το σερί;

Σε κάθε περίπτωση, η Julius Baer βλέπει μια απειλή που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ολόκληρη αυτή τη διαδικασία και να οδηγήσει σε καθαρές πωλήσεις. «Τι θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το ρεκόρ; Ιστορικά, οι σημαντικές διορθώσεις σχεδόν πάντα προκαλούνταν από τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής ».

Ωστόσο, η εταιρεία σχολιάζει ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μόλις επανέλαβε τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, βλέπουμε μια πολύ περιορισμένη πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο σενάριο». Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί είναι μια επιβράδυνση λόγω… «κόπωσης των κερδοσκόπων».