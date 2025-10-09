Χρηματιστήριο: Άγγιξε τις 2.100 μονάδες – Με… φόρα Τράπεζες, ΔΕΗ και Intralot

Σε θετικό έδαφος συνέχισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε νέες αγοραστικές τοποθετήσεις, συντηρώντας το momentum από την αναβάθμιση του FTSE Russell.

Οι τράπεζες ήταν και πάλι οι βασικές «πρωταγωνίστριες», κάτι που συνέδραμε την ελληνική αγορά στο να υπερ-αποδώσει έναντι της Ευρώπης και να προσεγγίσει εκ νέου το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέα άνοδο κατά +0,69% και διαμορφώθηκε στις 2.098,05 μονάδες, κερδίζοντας περισσότερες από 14 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.083,59 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 27 μονάδες (από 2.077,97 έως 2.104,90 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 279,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot κινήθηκε ανοδικά στο 1,17 ευρώ, απορροφώντας τις πρωινές ρευστοποιήσεις, παρά την εισαγωγή των νέων μετοχών, οι οποίες εκτόξευσαν την αποτίμηση στα 2,1 δισ. ευρώ. Eurobank – Εθνική – Πειραιώς – Alpha έγραψαν νέες «κορυφές», ενώ άλμα στο +2,3% έκανε η ΔΕΗ.

Σε νέα υψηλά 10ετίας οι Τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παρέμεινε σε θέση – οδηγού, καθώς διευρύνθηκε στο +1,01% και τις 2.456 μονάδες, οι οποίες συνιστούν νέο υψηλό 10ετίας.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ενισχύθηκε στο +1,58% και τα 13,865 ευρώ (υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο +1,06% και τα 3,83 ευρώ (υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Eurobank τερμάτισε στο +1,01% και τα 3,601 ευρώ (υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς αυξήθηκε στο +0,56% και τα 7,856 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου έκλεισε στο +1,53% και τα 7,94 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διολισθαίνει στο -1,81% και τα 8,68 ευρώ. Στο -0,13% και το 1,592 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,70% και 5.312 μονάδες), η μετοχή της Cenergy αναρριχήθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς έφθασε στο +2,43% και τα 13,48 ευρώ. Από κοντά ακολούθησε και η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία ανέβασε ρυθμούς στο +2,3% και τα 14,5 ευρώ, προσεγγίζοντας τις πρόσφατες «κορυφές» (14,7 ευρώ). Ώθηση παρείχε η έναρξη της κάλυψης από τη Mediobanca, η οποία δίνει τιμή – στόχο στα 19,2 ευρώ. Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκαν αισθητά κατά +2% και +1,8%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo διολίσθησε σε νέο χαμηλό 3,5 ετών, καθώς υποχώρησε στο -1,07% και τα 27,8 ευρώ. Πτώση της τάξης του -1% παρουσίασε και η μετοχή της Titan Cement, η οποία βρέθηκε στα 36,8 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,56% και 2.849 μονάδες), η μετοχή της Intralot, απορροφώντας τις αρχικές πιέσεις, τερμάτισε στο +0,86% και το 1,17 ευρώ. Σήμερα έγινε η εισαγωγή των νέων μετοχών (αξίας 1,10 ευρώ/μετοχή), η οποία εκτόξευσε την αποτίμηση στα 2,1 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον αποδείχθηκε πολύ μεγάλο, καθώς διακινήθηκαν τεμάχια αξίας 41 εκατ. ευρώ. Κρι Κρι, AVAX, Fourlis και Ideal ενισχύθηκαν άνω του +1%, με τις Profile και Austriacard να λαμβάνουν ώθηση από την τεχνολογική ευφορία στο εξωτερικό, σκαρφαλώνοντας στο +5,8% και στο +2%, αντίστοιχα.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 66 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 40 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 19 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 141,5 δισ. ευρώ.

Να «χτίσει» πάνω στον FTSE Russell

Θετικό είναι το πρώτο δείγμα γραφής, μετά την καθοριστική απόφαση του FTSE Russell να αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες, αν και στο β’ μισό της ημέρας έχασε ένα μέρος της δυναμικής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην περιοχή των 2.083 μονάδων.

Μάλιστα, ο τζίρος ήταν εμφανώς ανεβασμένος, υπερβαίνοντας με ευκολία τον μέσο όρο του 2025 και φθάνοντας κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε τις τραπεζικές μετοχές.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θεωρείται από τους πλέον ωφελημένους της αναβάθμισης του FTSE Russell, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ταμπλό του Χ.Α., με τις τιμές των τραπεζών να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά 10ετίας, προσφέροντας μια μέση απόδοση της τάξης του +90%.

Μπορεί η στάθμιση των συστημικών τραπεζών στον FTSE Developed Markets να εκτιμάται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα στον FTSE Developing Markets, αλλά το γεγονός ότι θα απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων (15 τρισ. δολάρια) αναμένεται να έχει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν συνολικά 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι (29 στην Standard και 4 στην Small).

Βέβαια, η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες. Σύμφωνα με την JP Morgan, οι εκροές με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2026 θα φθάσουν σε 2,8 δισ. ευρώ έναντι εισροών 2,7 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, καθώς επιδίδονται σε επιφυλακτικές κινήσεις, μην αναλαμβάνοντας επιπλέον ρίσκο αλλά συντηρώντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 αναδιπλώνει στο -0,32% και τις 571 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX συσσωρεύει δυνάμεις στις 24.630 μονάδες (+0,14%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 οπισθοχωρούν από τα πρόσφατα ρεκόρ, υποχωρώντας κατά έως -0,2%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)