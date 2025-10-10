Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι «θολές» προοπτικές ρίχνουν την Jumbo στα χαμηλά 3,5 μηνών

Χρηματιστήριο: Οι «θολές» προοπτικές ρίχνουν την Jumbo στα χαμηλά 3,5 μηνών

ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / INTIME NEWS

Διόρθωση -14% από τις «κορυφές»

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 μηνών υποχωρεί η μετοχή της Jumbo, η οποία «πέφτει» κάτω των 28 ευρώ.

Η αθροιστική κάμψη από τα πρόσφατα ρεκόρ (32,4 ευρώ) αγγίζει το -14%, οδηγώντας την αποτίμηση στα 3,7 δισ. ευρώ.

Η αδυναμία της εισηγμένης προέρχεται από τις «θολές» προοπτικές για τα μεγέθη του β’ εξαμήνου, με τους αναλυτές να περιμένουν μικρή μείωση ή στασιμότητα στην ετήσια κερδοφορία.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

