Logo Image

Χρηματιστήριο: Με διεθνή ώθηση η επιστροφή της Performance

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Με διεθνή ώθηση η επιστροφή της Performance

Επιστροφή άνω των 7 ευρώ για τη μετοχή

Άνω της τιμής της περσινής εισαγωγής στην Κύρια Αγορά (7,15 ευρώ) κατορθώνει να βρεθεί η μετοχή της Performance Technologies, η οποία -με το χθεσινό +10%- καλύπτει το σύνολο της «χασούρας» των προηγούμενων μηνών.

Η διεθνής ευφορία στον τομέα της ΑΙ, αναμφίβολα, δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες για τους εγχώριους «παίχτες», ιδίως όσους διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα και έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube