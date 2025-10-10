Χρηματιστήριο: Με διεθνή ώθηση η επιστροφή της Performance

Άνω της τιμής της περσινής εισαγωγής στην Κύρια Αγορά (7,15 ευρώ) κατορθώνει να βρεθεί η μετοχή της Performance Technologies, η οποία -με το χθεσινό +10%- καλύπτει το σύνολο της «χασούρας» των προηγούμενων μηνών.

Η διεθνής ευφορία στον τομέα της ΑΙ, αναμφίβολα, δημιουργεί σημαντικές προσδοκίες για τους εγχώριους «παίχτες», ιδίως όσους διαπραγματεύονται σε ελκυστικά επίπεδα και έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Γ.Χ.

