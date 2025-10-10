Χρηματιστήριο: Οι Ιταλοί απογειώνουν τη ΔΕΗ

Την κάλυψη της μετοχής της ΔΕΗ ξεκινά η Mediobanca, η οποία δίνει σύσταση outperform και τιμή – στόχο 19,2 ευρώ.

Αυτό αντανακλά περιθώριο ανόδου της τάξης του +35%, το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι η τρέχουσα αποτίμηση (8x το P/E για το 2026) είναι σημαντικά πιο ελκυστική σε σχέση με τους ομοειδείς ομίλους του εξωτερικού.

Εύλογα, το ιταλικό report έκανε… γκελ στο ταμπλό, οδηγώντας τη μετοχή εκ νέου στις παρυφές των «κορυφών» (14,7 ευρώ).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)