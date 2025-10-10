Η Intralot σε τροχιά απογείωσης

Εισηγμένη αξίας 2,1 δισ. ευρώ είναι πλέον η Intralot, καθώς η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών καθιστά πραγματικότητα την είσοδο στους… δισεκατομμυριούχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μάλιστα, χθες η μετοχή πέτυχε δύο σημαντικά ορόσημα, καθώς αφενός εμφάνισε τζίρο – ρεκόρ 46,8 εκατ. ευρώ, αφετέρου κατάφερε να απορροφήσει τις αρχικές κερδοσκοπικές πωλήσεις και να ενισχυθεί κατά περίπου +1%, τερματίζοντας στο 1,17 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)