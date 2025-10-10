Logo Image

Η Intralot σε τροχιά απογείωσης

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Η Intralot σε τροχιά απογείωσης

facebook.com/intralot

Στα 2,1 δισ. ευρώ η αποτίμηση της Intralot

Εισηγμένη αξίας 2,1 δισ. ευρώ είναι πλέον η Intralot, καθώς η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών καθιστά πραγματικότητα την είσοδο στους… δισεκατομμυριούχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μάλιστα, χθες η μετοχή πέτυχε δύο σημαντικά ορόσημα, καθώς αφενός εμφάνισε τζίρο – ρεκόρ 46,8 εκατ. ευρώ, αφετέρου κατάφερε να απορροφήσει τις αρχικές κερδοσκοπικές πωλήσεις και να ενισχυθεί κατά περίπου +1%, τερματίζοντας στο 1,17 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube