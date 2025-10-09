Ferrari: Σε ελεύθερη πτώση -14% η μετοχή – Ο λόγος

Οι μετοχές της Ferrari NV κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση τους από το 2016, μετά την έκδοση μιας επιφυλακτικής πρόβλεψης από την αυτοκινητοβιομηχανία που απογοήτευσε τους επενδυτές.

Η μετοχή σημειώνει βουτιά έως και 14% στο Μιλάνο, αφού η εταιρεία αύξησε ελαφρώς τις προβλέψεις της για τα κέρδη και τα έσοδα για το τρέχον έτος και εξέδωσε προβλέψεις για το 2030, μειώνοντας τις φιλοδοξίες της για ηλεκτροκίνηση.

Ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων με έδρα το Μαρανέλο της Ιταλίας δήλωσε στην εκδήλωση για την Ημέρα Κεφαλαιαγοράς ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισ. ευρώ (10,7 δισ. δολάρια) φέτος, αυξημένα από την προηγούμενη πρόβλεψη άνω των 7 δισ. ευρώ.

Η Ferrari δήλωσε ότι αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 9 δισ. ευρώ το 2030.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν μετά την είδηση.

Η τιμή της μετοχής που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου υποχώρησε έως και 14,3% το πρωί της Πέμπτης. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας που είναι εισηγμένη στη Wall Street, εν τω μεταξύ, υποχώρησε κατά περισσότερο από 12,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, η Ferrari δήλωσε ότι θα στοχεύσει σε μια σειρά μοντέλων σπορ αυτοκινήτων για το 2030 που θα αποτελείται από 40% αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), 40% υβριδικά και 20% πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Η Ferrari δήλωσε ότι ο αναθεωρημένος στόχος, ο οποίος είναι μειωμένος από τον προηγούμενο στόχο του 40% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το τέλος της δεκαετίας, είναι αποτέλεσμα μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης και των τρεχουσών συγκυριών και προβλέψεων.

Η στροφή έρχεται καθώς η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία αναβάθμισε την τεχνολογία που θα τροφοδοτήσει το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα.

Η Ferrari αποκάλυψε το έτοιμο για παραγωγή πλαίσιο και κινητήρα του «elettrica» κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου τεχνολογίας και καινοτομίας, λέγοντας ότι θα ξεκινήσει τις παραδόσεις του μοντέλου στα τέλη του 2026.

Το αυτοκίνητο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε παγκόσμια πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο.