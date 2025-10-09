Χρηματιστήριο: Πατούν ξανά… γκάζι οι Τράπεζες – Ορατές οι 2.100 μονάδες

Σε θετικό έδαφος συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε νέες αγοραστικές τοποθετήσεις, συντηρώντας το momentum από την αναβάθμιση του FTSE Russell.

Οι τράπεζες είναι και πάλι οι βασικές «πρωταγωνίστριες», κάτι που συνδράμει την ελληνική αγορά να υπερ-αποδώσει έναντι της Ευρώπης και να προσεγγίσει εκ νέου το κρίσιμο ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, προλειαίνοντας το έδαφος για την αναρρίχηση σε νέα υψηλά 15ετίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα άνοδο κατά +0,71% και διαμορφώνεται στις 2.098,35 μονάδες, κερδίζοντας περισσότερες από 15 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.083,59 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 27 μονάδες (από 2.077,97 έως 2.104,33 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 130,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot κινείται στο 1,16 ευρώ, απορροφώντας τις πρωινές πιέσεις, παρά την εισαγωγή των νέων μετοχών, οι οποίες εκτοξεύουν την αποτίμηση στα 2,1 δισ. ευρώ. Eurobank – Εθνική – Πειραιώς – Alpha γράφουν νέες «κορυφές», ενώ άλμα στο +2,2% κάνει η Cenergy.

Σε νέα υψηλά 10ετίας οι Τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, παραμένει σε θέση – οδηγού, καθώς διευρύνεται στο +1,19% και τις 2.461 μονάδες, οι οποίες αποτελούν νέο υψηλό 10ετίας.

Η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +1,07% και τα 3,603 ευρώ (υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +1,01% και τα 7,62 ευρώ, (υψηλό 4ετίας), η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,92% και 3,825 ευρώ (υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σκαρφαλώνει στο +1,72% και τα 13,885 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αυξάνεται στο +0,77% και τα 7,88 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διολισθαίνει στο -1,24% και τα 8,73 ευρώ. Στο +0,75% και το 1,606 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,77% και 5.315 μονάδες), η μετοχή της Cenergy αναρριχάται σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς φθάνει στο +2,2% και τα 13,4 ευρώ. Στο +2,1% σκαρφαλώνει και η συγγενική ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία βρίσκεται στις «κορυφές» 17ετίας των 3,13 ευρώ. H «μαμά» Violaco έπεται στο +0,5% και τα 8,14 ευρώ (νέο ρεκόρ). Η μετοχή της ΔΕΗ προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμούς, με αποτέλεσμα να αναρριχάται στο +2,18% και τα 14,5 ευρώ, προσεγγίζοντας τις πρόσφατες «κορυφές» (14,7 ευρώ). Ώθηση παρέχει η έναρξη της κάλυψης από τη Mediobanca, η οποία δίνει τιμή – στόχο στα 19,2 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Aktor Group αναδιπλώνει για δεύτερη διαδοχική ημέρα, καθώς περιορίζεται στο -1,74% και τα 8,47 ευρώ. Νέα κάμψη στο -1,88% και τα 6,26 ευρώ εμφανίζει η τιμή της ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει απολέσει σχεδόν το σύνολο των μεγάλων κερδών του Ιουλίου, όταν έφθασε έως τα 7,6 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,45% και 2.846 μονάδες), η μετοχή της Intralot, απορροφώντας τις αρχικές πιέσεις, «παίζει» στο +0,34% και το 1,164 ευρώ. Σήμερα έγινε η εισαγωγή των νέων μετοχών (αξίας 1,10 ευρώ/μετοχή), η οποία εκτοξεύει την αποτίμηση στα 2,1 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διακινηθεί τεμάχια αξίας 28 εκατ. ευρώ. Στο -1,2% και τα 11,2 ευρώ οπισθοχωρεί ο τίτλος της Autohellas. Αντίθετα, η μετοχή της Profile, με ώθηση από τα παγκόσμια deals για την ΑΙ, κάνει μίνι ράλι στο +4,2% και τα 7,5 ευρώ, με τις μετοχές των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Quest Συμμετοχών και Fourlis να κερδίζουν τουλάχιστον +1%. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην ΕΚΤΕΡ, η οποία αυξάνεται στο +1,8% και τα 2,5 ευρώ, μετά το αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 72 μετοχές κινούνται ανοδικά, 35 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 15 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 141,6 δισ. ευρώ.

Να «χτίσει» πάνω στον FTSE Russell

Θετικό είναι το πρώτο δείγμα γραφής, μετά την καθοριστική απόφαση του FTSE Russell να αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες, αν και στο β’ μισό της ημέρας έχασε ένα μέρος της δυναμικής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην περιοχή των 2.083 μονάδων.

Μάλιστα, ο τζίρος ήταν εμφανώς ανεβασμένος, υπερβαίνοντας με ευκολία τον μέσο όρο του 2025 και φθάνοντας κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε τις τραπεζικές μετοχές.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θεωρείται από τους πλέον ωφελημένους της αναβάθμισης του FTSE Russell, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ταμπλό του Χ.Α., με τις τιμές των τραπεζών να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά 10ετίας, προσφέροντας μια μέση απόδοση της τάξης του +90%.

Μπορεί η στάθμιση των συστημικών τραπεζών στον FTSE Developed Markets να εκτιμάται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα στον FTSE Developing Markets, αλλά το γεγονός ότι θα απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων (15 τρισ. δολάρια) αναμένεται να έχει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν συνολικά 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι (29 στην Standard και 4 στην Small).

Βέβαια, η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες. Σύμφωνα με την JP Morgan, οι εκροές με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2026 θα φθάσουν σε 2,8 δισ. ευρώ έναντι εισροών 2,7 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, καθώς επιδίδονται σε επιφυλακτικές κινήσεις, μην αναλαμβάνοντας επιπλέον ρίσκο αλλά συντηρώντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 573 μονάδες, ο γερμανικός DAX συσσωρεύει δυνάμεις στις 24.700 μονάδες (+0,4%), ενώ ο γαλλικός CAC 40, παρά την πολιτική αβεβαιότητα, διατηρείται άνω των 8.080 μονάδων (+0,3%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)