Χρηματιστήριο: «Φρέναραν» τα ίδια κεφάλαια σε μεσαίες και μικρές εισηγμένες

Μπορεί τα ίδια κεφάλαια του συνόλου των εισηγμένων να «αυγάτισαν» κατά τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 (από 81,909 σε 84,980 δισ. ευρώ), αλλά αυτή η αύξηση οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στα 25 blue chips του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες της μεσαίας, της μικρής και της πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης βλέπουν την καθαρή τους θέση να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, μην καταφέρνοντας να ωφεληθεί από την ευρύτερη βελτίωση.

Κάπως έτσι, λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τις εισηγμένες του FTSE Large Cap, τα ίδια κεφάλαια όλων των υπόλοιπων εταιρειών του Χ.Α. ανέρχονται σε 13,595 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά μόλις 366 εκατ. ευρώ ή κατά +2,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (13,229 δισ. ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω νούμερα αφορούν τα ίδια κεφάλαια, τα οποία αποδίδονται αποκλειστικά στους μετόχους της μητρικής, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα μειοψηφίας.

Από τις παραπάνω εισηγμένες, στην «κορυφή» του πίνακα των ιδίων κεφαλαίων φιγουράρει η Prodea, η οποία έχει καθαρή θέση αξίας 1,481 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Credia Bank με 974 εκατ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με 801 εκατ. ευρώ, η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας με 795 εκατ. ευρώ, η Noval Property με 533 εκατ. ευρώ, η Πλαστικά Κρήτης με 447 εκατ. ευρώ, η Attica Group με 444 εκατ. ευρώ και η Ελλάκτωρ με 425 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ 202 και 390 εκατ. ευρώ κυμαίνονται, επίσης, τα ίδια κεφάλαια των Trastor, Intracom Holdings, Quest Συμμετοχών, Trade Estates, Πλαστικά Θράκης, Ideal Holdings και Premia.

Από το σύνολο των 100 εισηγμένων της Κύριας Αγοράς, οι οποίες δεν εντάσσονται στον FTSE Large Cap, μόλις 15 έχουν καθαρή θέση άνω των 200 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, 21 έχουν ίδια κεφάλαια μεταξύ 100 και 200 εκατ. ευρώ, ενώ 62 εταιρείες του Χρηματιστηρίου διαθέτουν ίδια κεφάλαια λιγότερα των 100 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, εξ αυτών οι 36 βλέπουν την καθαρή θέση να μην υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ας έχουμε υπόψη ότι δύο εισηγμένες εξακολουθούν να εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Ο λόγος για τη Δούρος (-4,8 εκατ. ευρώ) και τη ΒΙΟΤΕΡ (84,9 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά τη Μπήτρος, η οποία πέρυσι είχε επίδοση -124 εκατ. ευρώ, η αναδιάρθρωση του δανεισμού έχει ως αποτέλεσμα το «γύρισμα» σε θετικό έδαφος (14 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαια σε Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση*

*σε εκατ. ευρώ