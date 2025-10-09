HSBC: Πτώση 7% στις μετοχές μετά την πρόταση εξαγοράς της Hang Seng Bank

Οι μετοχές της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης, HSBC, υποχώρησαν έως και 7% στις αρχές της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια απώλειά τους σε έξι μήνες, μετά την υποβολή προσφοράς ιδιωτικοποίησης της θυγατρικής της, Hang Seng Bank, με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Συγκεκριμένα, η HSBC ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της Hang Seng Bank να υποβάλει πρόταση ιδιωτικοποίησης στους μετόχους μέσω ενός σχεδίου συμφωνίας βάσει των εμπορικών διατάξεων του Χονγκ Κονγκ.

Η HSBC, η οποία κατέχει περίπου το 63% της Hang Seng, θα δαπανήσει περίπου 14 δισ. δολάρια για την αγορά μετοχών που δεν κατέχει ήδη, το 37% δηλαδή.

Η τιμή προσφοράς των 155 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, η οποία αποτιμά τη μονάδα συνολικά στα 37 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύει ένα premium 30% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Hang Seng την Τετάρτη.

Για να διατηρήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας εντός εύρους, η τράπεζα δήλωσε ότι θα απέχει από επαναγορές μετοχών για τα επόμενα τρία τρίμηνα.

«Εάν εγκριθεί, η Hang Seng θα γίνει πλήρως θυγατρική της HSBC Asia Pacific και θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε η HSBC.

Οι μετοχές της Hang Seng εκτοξεύτηκαν κατά 26% μετά την είδηση.

Η προσφορά ιδιωτικοποίησης επηρέασε όμως αρνητικά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με αποτέλεσμα ο κλάδος να υποχωρήσει κατά 1,4% στο άνοιγμα των συναλλαγών.

Η Hang Seng Bank έχει δει αύξηση στα επισφαλή δάνεια τα τελευταία χρόνια, η οποία συνδέεται με τη συγκέντρωσή της στους τομείς των ακινήτων του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η HSBC πιέζει την Hang Seng να ξεφορτωθεί τα επισφαλή δάνεια . Τα δάνεια με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα προς τον τομέα αυξήθηκαν στα 25 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η συμφωνία πάντως «δεν έχει καμία σχέση» με την κατάσταση των επισφαλών δανείων και αποτελεί «σε μεγάλο βαθμό» μια επένδυση για ανάπτυξη, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Τζορτζ Ελχεντέρι