Χρηματιστήριο: Νευρικότητα πέριξ των 2.080 μονάδων

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιφυλακτικές κινήσεις, χωρίς να εγκαταλείπουν τα κεκτημένα από την αναβάθμιση του FTSE Russell.

Η ελληνική αγορά, μ’ αυτό τον τρόπο, παραμένει στην περιοχή των 2.080 μονάδων, αν και διστάζει να συνεχίζει την πορεία σύγκλισης με το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, το οποίο ανοίγει την πόρτα σε νέα υψηλά 15ετίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή πτώση κατά -0,24% και διαμορφώνεται στις 2.078,67 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 5,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.083,59 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε οκτώ μονάδες (από 2.077,97 έως 2.086,75 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 10,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μισό εκατομμύριο αφορά προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Intralot υποχωρεί κατά -1%, καθώς σήμερα κάνουν ντεμπούτο οι νέες μετοχές, οι οποίες εκτοξεύουν την αποτίμηση της εισηγμένης στα 2,1 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, Cenergy και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ συνεχίζουν την αναρρίχηση σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Στα υψηλά 10ετίας συσσωρεύουν οι Τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος από χθες φιγουράρει σε νέα υψηλά 10ετίας, συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,06% και τις 2.433 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank αυξάνεται στο +0,42% και τα 3,58 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς είναι αμετάβλητη στα 7,544 ευρώ (υψηλό 4ετίας), η μετοχή της Alpha Bank παραμένει σταθερή στα 3,79 ευρώ (υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,55% και τα 13,575 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνεται στο +1,28% και τα 7,92 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +1,02% και τα 8,93 ευρώ (νέο ρεκόρ). Στο +1,00% και το 1,61 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Να «χτίσει» πάνω στον FTSE Russell

Θετικό είναι το πρώτο δείγμα γραφής, μετά την καθοριστική απόφαση του FTSE Russell να αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες, αν και στο β’ μισό της ημέρας έχασε ένα μέρος της δυναμικής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην περιοχή των 2.083 μονάδων.

Μάλιστα, ο τζίρος ήταν εμφανώς ανεβασμένος, υπερβαίνοντας με ευκολία τον μέσο όρο του 2025 και φθάνοντας κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε τις τραπεζικές μετοχές.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θεωρείται από τους πλέον ωφελημένους της αναβάθμισης του FTSE Russell, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ταμπλό του Χ.Α., με τις τιμές των τραπεζών να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά 10ετίας, προσφέροντας μια μέση απόδοση της τάξης του +90%.

Μπορεί η στάθμιση των συστημικών τραπεζών στον FTSE Developed Markets να εκτιμάται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα στον FTSE Developing Markets, αλλά το γεγονός ότι θα απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων (15 τρισ. δολάρια) αναμένεται να έχει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν συνολικά 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι (29 στην Standard και 4 στην Small).

Βέβαια, η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες. Σύμφωνα με την JP Morgan, οι εκροές με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2026 θα φθάσουν σε 2,8 δισ. ευρώ έναντι εισροών 2,7 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, καθώς επιδίδονται σε επιφυλακτικές κινήσεις, μην αναλαμβάνοντας επιπλέον ρίσκο αλλά συντηρώντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 573 μονάδες, ο γερμανικός DAX συσσωρεύει δυνάμεις στις 24.700 μονάδες (+0,4%), ενώ ο γαλλικός CAC 40, παρά την πολιτική αβεβαιότητα, διατηρείται άνω των 8.080 μονάδων (+0,3%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)