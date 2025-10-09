Χρηματιστήριο: Ποια η επόμενη ημέρα μετά τον FTSE Russell – «Πρεμιέρα» για τις νέες μετοχές της Intralot

Θετικό είναι το πρώτο δείγμα γραφής, μετά την καθοριστική απόφαση του FTSE Russell να αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Γενικός Δείκτης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε μία «ανάσα» από τις 2.100 μονάδες, αν και στο β’ μισό της ημέρας έχασε ένα μέρος της δυναμικής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην περιοχή των 2.083 μονάδων.

Μάλιστα, ο τζίρος ήταν εμφανώς ανεβασμένος, υπερβαίνοντας με ευκολία τον μέσο όρο του 2025 και φθάνοντας κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% αφορούσε τις τραπεζικές μετοχές.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος θεωρείται από τους πλέον ωφελημένους της αναβάθμισης του FTSE Russell, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ταμπλό του Χ.Α., με τις τιμές των τραπεζών να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά 10ετίας, προσφέροντας μια μέση απόδοση της τάξης του +90%.

Μπορεί η στάθμιση των συστημικών τραπεζών στον FTSE Developed Markets να εκτιμάται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα στον FTSE Developing Markets, αλλά το γεγονός ότι θα απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων (15 τρισ. δολάρια) αναμένεται να έχει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν συνολικά 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι (29 στην Standard και 4 στην Small).

Βέβαια, η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες. Σύμφωνα με την JP Morgan, οι εκροές με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2026 θα φθάσουν σε 2,8 δισ. ευρώ έναντι εισροών 2,7 δισ. ευρώ.

Η ατζέντα της ημέρας

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, οι νέες μετοχές της Intralot κάνουν «πρεμιέρα» στο ταμπλό του Χ.Α., ανεβάζοντας κατακόρυφα τη χρηματιστηριακή αξία της εισηγμένης, η οποία θα ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η εισαγωγή γίνεται στην τιμή του 1,10 ευρώ (1,16 ευρώ το χθεσινό κλείσιμο) είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένες βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Παράλληλα, από σήμερα η μετοχή της Unibios διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου του 0,025 ευρώ/μετοχή.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)