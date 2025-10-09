Υπό πίεση παραμένει το ευρώ

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Φεβρουαρίου βούλιαξε χθες το γιεν έναντι του δολαρίου, ενώ και το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο από τα τέλη Αυγούστου έναντι του αμερικανικού νομίσματος, εν μέσω ανησυχιών για την πολιτική κρίση στη Γαλλία και την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών στην Ιαπωνία. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,45% έναντι του γιεν, στο 152,99, παρά το γεγονός ότι η Fed αναμένεται να μειώσει ξανά το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, στην προσεχή συνεδρίασή της, στις 28 και 29 Οκτωβρίου. Το ευρώ υποχώρησε 0,39% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1611, βουλιάζοντας μάλιστα προς στιγμήν στο 1,1605, που σηματοδοτεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Αυγούστου. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε, χθες, ότι ήταν πιθανή μία συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026, παρά την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,37%, στις 98,94 μονάδες. Τέλος, η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας μείωσε το βασικό επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης, εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση της οικονομίας, με αποτέλεσμα το δολάριο της χώρας να υποχωρήσει 0,4% έναντι του αμερικανικού δολαρίου.