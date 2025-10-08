Χρηματιστήριο: Ανοδικό κλείσιμο με την… αύρα των Αναπτυγμένων Αγορών – Νέο υψηλό 10ετίας στις Τράπεζες

Σε θετικό έδαφος, αλλά μακριά από το υψηλό ημέρας έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την ιστορική απόφαση του FTSE Russell για την επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές.

Εάν και ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε σε νέο υψηλό 10ετίας, τα υπόλοιπα blue chips δεν κατάφεραν να κρατήσουν το «ζωηρό» αγοραστικό ενδιαφέρον των πρώτων ωρών, όταν η ελληνική αγορά «ακούμπησε» τις 2.100 μονάδες.

Σ’ αυτό ενδέχεται να συνέβαλαν και οι δεύτερες σκέψεις των αναλυτών σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, οι οποίες μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τις Αναδυόμενες στις Ώριμες Αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ήπια άνοδο κατά +0,68% και διαμορφώθηκε στις 2.083,59 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 14 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.069,60 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 27 μονάδες (από 2.071,50 έως 2.098,36 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 239,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έγραψαν νέες «κορυφές», ενώ η «τριάδα» Cenergy – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Viohalco συνέχισε την αναρρίχηση σε αχαρτογράφητα εδάφη. «Φρένο» στις ρευστοποιήσεις έβαλε η ΕΧΑΕ, η οποία «πέταξε» στα 6,6 ευρώ, χάρη στην αναβάθμιση του FTSE Russell.

Νέα υψηλά 10ετίας στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών, μαγνήτισε εκ νέου τα επενδυτικά βλέμματα, καθώς κινήθηκε στο +1,79% και τις 2.432 μονάδες, οι οποίες αποτελούν νέο υψηλό 10ετίας.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύθηκε στο +1,86% και τα 3,565 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολούθησε στο +1,75% και τα 7,544 ευρώ (νέο υψηλό 4ετίας), η μετοχή της Alpha Bank τερμάτισε στο +1,61% και τα 3,79 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας σκαρφάλωσε στο +2,59% και τα 13,65 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας).

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδίπλωσε στο -1,01% και τα 7,82 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να φθάνει στο +1,49% και τα 8,84 ευρώ, σημειώνοντας νέος ιστορικό υψηλό. Στο -1,6% και το 1,594 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,72% και 5.275 μονάδες), η μετοχή της Viohalco ενισχύθηκε στο +1,25% και τα 8,10 ευρώ, πετυχαίνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Περαιτέρω άνοδο εμφάνισαν και οι τιμές των δύο θυγατρικών. Η Cenergy αυξήθηκε στο +0,7% και τα 13,16 ευρώ (ρεκόρ), ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έκλεισε στο +0,49% και τα 3,065 ευρώ (υψηλό 17 ετών). Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ αναδίπλωσε στο -1,85% και τα 6,38 ευρώ, ανοίγοντας ξανά τον βηματισμό της διόρθωσης από τις «κορυφές» του Ιουλίου (7,6 ευρώ). Οι τιμές των Motor Oil και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών απώλεσαν τουλάχιστον -1%, με τη μετοχή της Jumbo να διολισθαίνει στο -2,83% και τα 28,12 ευρώ. Στο -2,4% και τα 8,62 ευρώ «γύρισε» ο τίτλος της Aktor Group, η οποία έσπευσε να αφομοιώσει τα διαδοχικά υψηλά 18ετίας.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,46% και 2.833 μονάδες), η μετοχή της Intralot έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 1,16 ευρώ, καθώς αύριο εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ (1,10 ευρώ/μετοχή. Η τιμή της Intracom έκανε άλμα στο +3% και τα 3,55 ευρώ, γεφυρώνοντας το discount, ενώ άνοδο στο +3,6% και το 1,37 ευρώ σημείωσε η μετοχή της Ελλάκτωρ. Αντίθετα, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνέχισε την οπισθοχώρηση, πέφτοντας στο -2,7% και τα 3,00 ευρώ. Ideal Holdings, AVAX και Noval Property απώλεσαν από τουλάχιστον -1%. Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στην ΙΛΥΔΑ, η οποία εκτινάχθηκε στο +14,1% και τα 4,99 ευρώ, γράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 69 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 139,2 δισ. ευρώ.

Με τον αέρα της αναβάθμισης

Με αέρα… Αναπτυγμένων Αγορών διεξάγεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση του FTSE Russell να ορίσει για την 21η Σεπτεμβρίου του 2026 την ημερομηνία επιστροφής της Αθήνας στην «ελίτ».

Δώδεκα χρόνια μετά την απώλεια του status των ώριμων αγορών, το Χ.Α. καταφέρνει να επιτύχει τον μεγάλο στόχο και να «γυρίσει» εκεί που ήδη ανήκουν όλες οι κεφαλαιαγορές της υπόλοιπης Ευρωζώνης, σπάζοντας τη μέχρι πρότινος… απομόνωση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αφενός ότι ολοένα και περισσότερα θεσμικά funds με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό θα αρχίσουν να αποκτούν θέση στις ελληνικές μετοχές, αφετέρου ότι η Λεωφόρος Αθηνών θα κερδίσει πολλούς πόντους σε αξιοπιστία, βάθος και πρεστίζ.

Βέβαια, αυτή η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες.

Παράλληλα, η Αθήνα θα είναι αναγκασμένη να ανταγωνίζεται αγορές – γίγαντες, όπως του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και των Παρισίων, έχοντας αισθητά μικρότερο συντελεστή στάθμισης σε σχέση με ό,τι ίσχυε στις Αναδυόμενες Αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, αν λάβουμε υπόψη και την εισροή των παθητικών funds, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των οποίων ξεπερνούν τα 15 τρισ. δολάρια, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι μακροπρόθεσμα το όφελος δύναται να υπερσκελίσει τη βραχυπρόθεσμη ζημιά.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι (29 στην Standard και 4 στην Small).

Η εικόνα στο εξωτερικό

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται περαιτέρω ανοδικά στο +0,61% και τις 572 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX διευρύνεται στο +0,63% και τις 24.540 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40, παρά το θολό πολιτικό σκηνικό, σκαρφαλώνει στο +0,82% και τις 8.039 μονάδες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά ανοδικό ξεκίνημα στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να συσσωρεύουν δυνάμεις στα ιστορικά υψηλά της Wall Street.