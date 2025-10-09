Logo Image

Χρηματιστήριο: Η μετοχή που «τρέχει» με +280%

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

+40% μέσα στον Οκτώβριο

Ένα εντυπωσιακό ράλι άνω του +280% καταγράφει φέτος η μετοχή της ΙΛΥΔΑ, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία έχει αισίως φθάσει στα 70 εκατ. ευρώ -από 18 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για την επόμενη ημέρα, αποτελούν το βασικό «καύσιμο». Μάλιστα, μόνο μέσα στον Οκτώβριο η άνοδος της εισηγμένης αγγίζει το +40%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

