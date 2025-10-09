Logo Image

Χρηματιστήριο: Προσπαθεί να «μαζέψει» το discount η Intracom

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Επαναφορά στις παρυφές των 300 εκατ. ευρώ

Το discount σε σχέση με τη λογιστική αξία (357 εκατ. ευρώ) επιχειρεί να «μαζέψει» η Intracom Holdings, της οποίας η αποτίμηση έχει επανέλθει στις παρυφές των 300 εκατ. ευρώ ή αλλιώς στα 3,55 ευρώ/μετοχή.

Κι όλα αυτά, ενόσω πριν μερικές ημέρες κατάφερε να αντλήσει περισσότερα από 74 εκατ. ευρώ μετά την αποεπένδυση στην Aktor Group, όπου διατηρούσε ένα μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 5%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

