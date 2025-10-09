Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές στην Intralot

«Ντεμπούτο» κάνουν σήμερα οι 390 εκατομμύρια νέες μετοχές της Intralot, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 429 εκατ. ευρώ (1,1 ευρώ/μετοχή).

Η εισαγωγή αποτελεί το επόμενο βήμα, στο πλαίσιο του μεγάλου deal με τη Bally’s του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ, το οποίο αναμένεται να φέρει ολικό λίφτινγκ στην εισηγμένη από τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)