Logo Image

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές στην Intralot

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα για τις νέες μετοχές στην Intralot

Εισαγωγή 390 εκατ. νέων μετοχών

«Ντεμπούτο» κάνουν σήμερα οι 390 εκατομμύρια νέες μετοχές της Intralot, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 429 εκατ. ευρώ (1,1 ευρώ/μετοχή).

Η εισαγωγή αποτελεί το επόμενο βήμα, στο πλαίσιο του μεγάλου deal με τη Bally’s του Νοτιοκορεάτη Σου Κιμ, το οποίο αναμένεται να φέρει ολικό λίφτινγκ στην εισηγμένη από τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube