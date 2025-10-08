Νέος πόλεμος χάλυβα στην Ευρώπη – Οι δασμοί προκαλούν αναταράξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τη δική της χαλυβουργία κινδυνεύει να πλήξει την καρδιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας: την αυτοκινητοπαραγωγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη σχέδιο για αύξηση των δασμών στον εισαγόμενο χάλυβα και δραστικό περιορισμό των ποσοστώσεων, στο πλαίσιο πολιτικής «ισχυρής και μόνιμης προστασίας» του ευρωπαϊκού κλάδου.

Η πρόταση περιλαμβάνει περιορισμό των αφορολόγητων εισαγωγών στις 18,3 εκατ. τόνους ετησίως, μείωση κατά 47% σε σχέση με το 2024, και διπλασιασμό των δασμών στο 50% για κάθε υπέρβαση των ποσοστώσεων.

Το νέο αυτό πλαίσιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των αυτοκινητοβιομηχανιών, που φοβούνται άνοδο του κόστους και απώλεια ανταγωνιστικότητας.

Αντίδραση της ACEA

Η ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων) προειδοποίησε ότι τα μέτρα θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής και θα επιβαρύνουν τις διαδικασίες των εταιρειών.

Η γενική διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries, τόνισε ότι το 90% των ποσοτήτων χάλυβα που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προέρχεται από την Ε.Ε., και πως το νέο πλαίσιο «θα έχει πληθωριστικές επιπτώσεις στις τιμές της ευρωπαϊκής αγοράς».

«Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη κάποιας προστασίας για έναν κλάδο όπως ο χάλυβας», είπε, «όμως τα προτεινόμενα όρια πάνε υπερβολικά μακριά».

Η ACEA ζητά από την Κομισιόν «μια καλύτερη ισορροπία» ανάμεσα στα συμφέροντα των παραγωγών και των χρηστών χάλυβα.

Πιέσεις στα ταμπλό

Η ανησυχία αποτυπώθηκε άμεσα στις αγορές. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Automobiles & Parts υποχώρησε 1,8% το μεσημέρι της Τετάρτης, οδηγώντας τις απώλειες στα χρηματιστήρια.

Η BMW έκανε βουτιά 8%, μετά και από προειδοποίηση για μειωμένα κέρδη λόγω αργής ανάπτυξης στην Κίνα και αμερικανικών δασμών. Πρόκειται για τη χειρότερη ημέρα της μετοχής από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο αναλυτής της ING Rico Luman χαρακτήρισε την ανακοίνωση της BMW «απογοητευτική», προσθέτοντας ότι «το κλίμα αισιοδοξίας του β΄ τριμήνου φαίνεται πλέον να έχει εξαφανιστεί».

Οι Mercedes-Benz, Porsche και Volkswagen υποχώρησαν περίπου 2%, η Renault έχασε 2,5%, ενώ η Stellantis κατέγραψε οριακές απώλειες 0,3%.

Λεπτές ισορροπίες

Η Κομισιόν επιδιώκει να προστατεύσει έναν παραδοσιακά ευάλωτο κλάδο, ωστόσο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες φοβούνται ότι θα είναι εκείνες που θα πληρώσουν το τίμημα.

Το διακύβευμα, όπως το έθεσε η ACEA, είναι αν η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τα θεμέλια της βαριάς βιομηχανίας της χωρίς να πυροβολήσει τα δικά της «μοτέρ».