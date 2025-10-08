Χρηματιστήριο: Ανοδικό «ξέσπασμα» για την ΕΧΑΕ μετά τον FTSE Russell – Επιστρέφει στα 6,6 ευρώ

Σημαντική ώθηση λαμβάνει η μετοχή της ΕΧΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αναβάθμιση του FTSE Russell εκπέμπει ένα θετικό μήνυμα για την επόμενη ημέρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, η τιμή της εισηγμένης διευρύνεται κατά τουλάχιστον +2,6%, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 6,58 ευρώ, φθάνοντας πρόσκαιρα έως και τα 6,6 ευρώ.

Μάλιστα, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από «θερμό» επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τις 2.05 το μεσημέρι έχουν αλλάξει χέρια 172 χιλ. τεμάχια, συνολικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται να αλλάξει τη βραχυπρόθεσμη τάση, ανακόπτοντας το σερί των έξι διαδοχικών αρνητικών κλεισιμάτων, τα οποία είχαν οδηγήσει τη μετοχή έως το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου τριμήνου (6,4 ευρώ).

Η αναβάθμιση του Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία και το πρεστίζ της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική αγορά της Ευρωζώνης με status Developing Markets.

Εάν και η συζήτηση για το ισοζύγιο πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων από το… upgrade παραμένει «ανοιχτή», το σίγουρο είναι ότι οι ροές κεφαλαίων θα αυξηθούν αισθητά το επόμενο χρονικό διάστημα, δίνοντας νέα ώθηση στον ημερήσιο τζίρο των συναλλαγών (ήδη ο μέσος όρος του 2025 ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ).

Κι αυτό, εύλογα, θα έχει ευεργετικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, η οποία μην ξεχνάμε ότι είδε την καθαρή κερδοφορία του α’ εξαμήνου να βελτιώνεται κατά +43,6% και να καθορίζονται στα 13,5 εκατ. ευρώ.

Στη… σκιά της Euronext

Φυσικά, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στη σκιά της δημόσιας πρότασης της Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Το προσφερόμενο τίμημα δεν αφορά μετρητά αλλά ανταλλαγή μετοχών (1 προς 20), η οποία αποτιμά την ΕΧΑΕ λίγο άνω των 6,21 ευρώ/μετοχή. Εξ ου και οι ρευστοποιήσεις που είχαν παρατηρηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τους επενδυτές να γεφυρώνουν το «κενό» μεταξύ της τιμής της δημόσιας πρότασης και της τιμής του ταμπλό, η οποία τον Αύγουστο είχε αναρριχηθεί έως και τα 7,4 ευρώ.

Βέβαια, σήμερα η μετοχή της ΕΧΑΕ εξακολουθεί να συντηρεί το premium, το οποίο μάλιστα αυξάνεται περαιτέρω στο +6%, χάρη στις ευοίωνες εξελίξεις από το μέτωπο του FTSE Russell.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)