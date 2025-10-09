Ο manager που έδωσε το «ok» στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου

Ντέιβιντ Σολ. Αυτό είναι το βασικό πρόσωπο, στο οποίο το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει την πολυπόθητη επιστροφή στην «ελίτ» των διεθνών αγορών.

Πρόκειται για τον αρμόδιο διευθυντή του FTSE Russell, ο οποίος άναψε το πράσινο φως, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει εκ νέου status Αναπτυγμένων Αγορών (με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026), βάζοντας τέλος στην πολυετή περιπλάνηση στις Αναδυόμενες Αγορές, η οποία ξεκίνησε στον απόηχο της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 ο Ντέιβιντ Σολ είναι managing director στη βρετανική χρηματιστηριακή εταιρεία, έχοντας τον τίτλο του Global Head of Index Policy. Δηλαδή είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια ταξινόμησης των εκάστοτε αγορών, με βάση την προσβασιμότητα, το κανονιστικό πλαίσιο, την ελευθερία των συναλλαγών, την επενδυτική σταθερότητα, τις οικονομικές προοπτικές κ.α.

Εξ ου και το γεγονός ότι η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του.

Το πάθημα της Lehman Brothers

Τη δεκαετία 2010 – 2020 εργάστηκε ως Investment Director στην σκωτσέζικη τράπεζα Aberdeen Standard, ενώ προηγουμένως είχε περάσει κι από τις επενδυτικές Ravenscourt Capital Partners, Watson Wyatt, Mercer κ.α.

Στην κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 – 2009 βρισκόταν στο «μάτι» του τυφώνα, καθώς απασχολούταν στο ευρωπαϊκό τμήμα της Lehman Borthers, εντός της οποίας έζησε από… πρώτο χέρι τις αναταράξεις και τις επιπτώσεις της θορυβώδους χρεοκοπίας της αμερικανικής τράπεζας.

H αγάπη στην ΑΙ

Εντύπωση, στο μεταξύ, προκαλεί το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ Σολ τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, «παντρεύοντάς» την με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των αγορών.

Η ενασχόλησή του με το αντικείμενο, ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’90, δηλαδή πολύ πριν γίνει… μόδα. «Όταν έλεγα ΑΙ, οι άνθρωποι γελούσαν και ρωτούσαν τι είναι αυτό. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι είναι μια μίξη μαθητικών, λογικής και ψυχολογίας», αναφέρει μεταξύ άλλων σε μια πρόσφατη συνέντευξη.

Μάλιστα, μπορεί να υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι έχει αποκτήσει πτυχίο master για την ΑΙ από το Πανεπιστήμιο Vrije του Άμστερνταμ, στο οποίο φοίτησε την περίοδο 1995 – 2001.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)