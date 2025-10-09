Ποιες μετοχές ωφελούνται από την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου

Με τον FTSE Russell να βάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις «ράγες» για την επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές, το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται στις μετοχές, οι οποίες δείχνουν να ωφελούνται περισσότερο από την επικείμενη αναβάθμιση.

Οι μεταβολές των τελευταίων συνεδριάσεων στέλνουν ένα πρώτο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα για τους «νικητές», οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους τίτλους των τραπεζών.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, οι μετοχές των συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να μεν θα δουν τον συντελεστή στάθμισης να μειώνεται σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα στους δείκτες του FTSE Developing Market, αλλά και οι «4» φαίνεται να έχουν ήδη «κλείσει» θέση για τον FTSE Developed Market -και μάλιστα, στην κατηγορία Standard.

Εάν λάβουμε υπόψη τόσο τις βελτιωμένες τιμές – στόχους, όσο και τις προσωρινές μερισματικές διανομές, τότε γίνεται αντιληπτό το γιατί ο κλάδος φιγουράρει στους πλέον κερδισμένους των τελευταίων ημερών.

Είναι ενδεικτικό ότι, μέσα στις έξι συνεδριάσεις του Οκτωβρίου, βλέπουμε τον τραπεζικό δείκτη να διευρύνεται περισσότερο από +6,5%, με αποτέλεσμα να φθάνει έως τις 2.432 μονάδες -για πρώτη φορά από το φθινόπωρο του 2015.

Η μετοχή της Εθνικής, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, βλέπει τη μεταβολή να διαμορφώνεται στο +10,3%, ενώ στο +8,6% ακολουθεί η αντίστοιχη μεταβολή για τον τίτλο της Eurobank, του οποίου η χρηματιστηριακή αποτίμηση έχει ρίξει το φράγμα των 13 δισ. ευρώ. Κάπως πιο πίσω έπονται τα κέρδη των Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς, οι οποίες αυξάνονται κατά +4,8% και +4,5%, αντίστοιχα, σε σχέση με τις αρχές του μήνα.

Ωφελημένη από τις εξελίξεις, σε μεταγενέστερο επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει και η μετοχή της ΕΧΑΕ, καθώς η διαδικασία της αναβάθμισης αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω γιγάντωση της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας (άρα αυξημένα έσοδα για την εισηγμένη), χάρη στην αποχώρηση των funds που επενδύουν αποκλειστικά σε Αναδυόμενες Αγορές, αλλά και στη σταδιακή εισροή θεσμικών κεφαλαίων με σταθερά μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Φυσικά, η λίστα των ευνοημένων δεν εξαντλείται μόνο στις παραπάνω μετοχές, καθώς τα οφέλη υπό προϋποθέσεις μπορούν να επιμεριστούν σ’ όλο το ταμπλό, παρά το γεγονός ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις πρόσκαιρες αναταράξεις, οι οποίες μπορούν να προκληθούν στη μεταβατική περίοδο έως την 21η Σεπτεμβρίου του 2026 -ημέρα επίσημης ταξινόμησης στις Developed Markets.

Όμως, το κυριότερο πλεονέκτημα έρχεται σε επίπεδο… πρεστίζ και αξιοπιστίας, με την ελληνική αγορά να βάζει τίτλους τέλους σε μια μακρά περίοδο δυσκολιών, κάτι το οποίο έρχεται να «κουμπώσει» και με την προσπάθεια της Euronext να αποκτήσει τον έλεγχο της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι μεταβολές των τραπεζικών μετοχών από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου

• ΕΤΕ +10,3%

• Εurobank +8,6%

• Alpha +4,8%

• Πειραιώς +4,5%

• ΔΤΡ +6,5%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)