Χρηματιστήριο: Η αναβάθμιση «σπρώχνει» υψηλότερα την Αθήνα – Νέες «κορυφές» για τις Τράπεζες

Ανοδικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του FTSE Russell να ορίσει ημερομηνία επιστροφής στις Developed Markets (για την 21η Σεπτεμβρίου του 2026) παρέχει πολύτιμα στηρίγματα.

H ελληνική αγορά, η οποία μακροπρόθεσμα αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από το comeback στις «ελίτ», εύλογα υπεραποδίδει έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης, η οποία έχει ανοίξει σε σταθεροποιητικό έδαφος, με αποτέλεσμα να «πατά» στην περιοχή των 2.090 μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο κατά +1,03% και διαμορφώνεται στις 2.091,44 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 22 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.069,60 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 20 μονάδες (από 2.071,50 έως 2.091,44 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 12,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,0 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες γράφουν νέες «κορυφές», ενώ η «τριάδα» Cenergy – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Viohalco συνεχίζει την αναρρίχηση σε αχαρτογράφητα εδάφη. Νέα αύξηση παρουσιάζει η Metlen, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει από τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις.

Νέα υψηλά 10ετίας στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών, μαγνητίζει εκ νέου τα επενδυτικά βλέμματα, καθώς κινείται στο +1,57% και τις 2.426 μονάδες, οι οποίες αποτελούν νέο υψηλό 10ετίας.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται στο +2,4% και τα 3,584 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο +1,43% και τα 7,52 ευρώ (νέο υψηλό 4ετίας), η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +1,39% και τα 3,782 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας), ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται στο +1,54% και τα 13,51 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας).

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνεται στο +1,01% και τα 7,98 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +0,34% και τα 8,74 ευρώ. Στο +1,36% και το 1,642 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,01% και 5.290 μονάδες), η μετοχή της Metlen ενισχύεται για 2η διαδοχική ημέρα, ανακάμπτοντας στο +1,1% και τα 47,4 ευρώ. Μίνι ράλι στο +2,4% και τα 13,38 ευρώ πραγματοποιεί η μετοχή της Cenergy, η οποία σκαρφαλώνει σε νέο ρεκόρ, έπειτα από δύο πακέτα αξίας 5 εκατ. ευρώ σε τιμές άνω των 13 ευρώ. Νέο υψηλό 17 ετών πετυχαίνει η μετοχή της συγγενικής ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία κινείται στο +2,1% και τα 3,11 ευρώ, με τη μετοχή της «μαμάς» Viohalco να γράφει «φρέσκο» ρεκόρ στο +1,3% και τα 8,11 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ αναδιπλώνει στο -0,8% και τα 6,4 ευρώ, ανοίγοντας ξανά τον βηματισμό της διόρθωσης από τις «κορυφές» του Ιουλίου (7,6 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,19% και 2.825 μονάδες), η μετοχή της Intralot συνεχίζει τη σύγκλιση με την τιμή της ΑΜΚ (1,10 ευρώ), με αποτέλεσμα να πέφτει στο -0,86% και το 1,14 ευρώ. Noval Property, Ideal Holdings και Autohellas ακολουθούν με απώλειες της τάξης του -0,50%. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ, στη σκιά της δημόσιας πρότασης της Euronext αλλά και της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου, αυξάνεται στο +1,4% και τα 6,50 ευρώ. Οι τιμές των Intracom Holdings, AVAX, Trade Estates και Quest Συμμετοχών καταγράφουν αύξηση έως το +0,7%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 68 μετοχές κινούνται ανοδικά, 27 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ οκτώ μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 139,5 δισ. ευρώ

Τι σημαίνει η αναβάθμιση του FTSE Russell

Με αέρα… Αναπτυγμένων Αγορών διεξάγεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση του FTSE Russell να ορίσει για την 21η Σεπτεμβρίου του 2026 την ημερομηνία επιστροφής της Αθήνας στην «ελίτ».

Δώδεκα χρόνια μετά την απώλεια του status των ώριμων αγορών, το Χ.Α. καταφέρνει να επιτύχει τον μεγάλο στόχο και να «γυρίσει» εκεί που ήδη ανήκουν όλες οι κεφαλαιαγορές της υπόλοιπης Ευρωζώνης, σπάζοντας τη μέχρι πρότινος… απομόνωση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αφενός ότι ολοένα και περισσότερα θεσμικά funds με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό θα αρχίσουν να αποκτούν θέση στις ελληνικές μετοχές, αφετέρου ότι η Λεωφόρος Αθηνών θα κερδίσει πολλούς πόντους σε αξιοπιστία, βάθος και πρεστίζ.

Βέβαια, αυτή η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες.

Παράλληλα, η Αθήνα θα είναι αναγκασμένη να ανταγωνίζεται αγορές – γίγαντες, όπως του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και των Παρισίων, έχοντας αισθητά μικρότερο συντελεστή στάθμισης σε σχέση με ό,τι ίσχυε στις Αναδυόμενες Αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, αν λάβουμε υπόψη και την εισροή των παθητικών funds, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των οποίων ξεπερνούν τα 15 τρισ. δολάρια, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι μακροπρόθεσμα το όφελος δύναται να υπερσκελίσει τη βραχυπρόθεσμη ζημιά.

Με βάση την εκτίμηση της JP Morgan, στον δείκτη FTSE Developed Markets αναμένεται να προστεθούν 29 ελληνικές μετοχές, εκ των οποίων οι οκτώ στην κατηγορία Standard και οι 21 στην κατηγορία Small. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον δείκτη FTSE Developing Markets υπάρχουν 33 ελληνικοί τίτλοι.

Όλα τα παραπάνω μπαίνουν στο «ζύγι» της σημερινής συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να αναζητά δυνάμεις, προκειμένου να διασπάσει με αποφασιστικότητα τις αντιστάσεις των 2.080 μονάδων και να προσεγγίσει εκ νέου τα υψηλά 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Η πλαγιο-ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών, η οποία βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει ξεφύγει της παρατεταμένης συσσώρευσης (1.995 έως 2.076 μονάδες), στέλνει ένα επιφυλακτικά αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια.

Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν από το ευρύτερο κλίμα στο εξωτερικό, όπου τα διαδοχικά ρεκόρ έχουν προκαλέσει κόπωση στους αγοραστές, υπό το βάρος και της γαλλικής πολιτικής αβεβαιότητας.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται σταθεροποιητικά στο +0,17% και τις 570 μονάδες, έχοντας αφήσει το πόδι από το γκάζι. Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX είναι στάσιμος στις 24.380 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40, παρά το θολό πολιτικό σκηνικό, παραμένει στις παρυφές των 8.000 μονάδων (+0,25%).

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 προμηνύουν ένα σχεδόν αμετάβλητο άνοιγμα στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα της Wall Street.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)