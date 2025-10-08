Τεχνητή Νοημοσύνη: Η αξία οκτώ εταιρειών έχει αυξηθεί φέτος κατά 4,3 τρισ. δολάρια – Όσο 15 φορές της Coca-Cola

Ο Γουόρεν Μπάφετ χρειάστηκε σχεδόν 60 χρόνια για να μετατρέψει την Berkshire Hathaway σε μια εταιρεία αξίας 1 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, οκτώ εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνολικά τετραπλασιάσει την αξία τους σε διάστημα λίγο πάνω από εννέα μήνες.

Σε μια άνευ προηγουμένου πορεία, οι εταιρείες αυτές έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους από την αρχή του έτους, με την Nvidia να είναι μπροστάρισσα.

Η Nvidia πρόσθεσε 1,2 τρισ. δολάρια στην αξία της, με την κεφαλαιοποίησή της να φτάνει στο πρωτοφανές επίπεδο των 4,5 τρισ. δολαρίων.

Η μετοχή της καταγράφει άνοδο κατά 38% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να στοιχηματίζουν στη στρατηγική επέκτασης της εταιρείας και τον καθοριστικό ρόλο της στο επίκεντρο της «επανάστασης» της τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από δύο χρόνια, η αξία της ανερχόταν σε περίπου 1 τρισ. δολάρια.

Σε μια παρόμοια πορεία, οι μετοχές της Microsoft, που είναι από τους πρώτους που επένδυσαν στην OpenAI (που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT), και της Alphabet (η οποία κατασκευάζει την οικογένεια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini), έχουν εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 25% φέτος, προσθέτοντας περίπου 800 δισ. δολάρια και 740 δισ. δολάρια στην αξία τους, αντίστοιχα.

Οι τρεις αυτές εταιρείες μαζί αξίζουν 2,8 τρισ. δολάρια περισσότερα φέτο, πάνω από τη αθροιστική αξία των 2,7 τρισ. δολαρίων των Berkshire, JPMorgan και Walmart.

Άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που σημειώνουν άνοδο είναι η Palantir, η οποία έχει «εκτοξευθεί» κατά 137%. Η Oracle και η AMD έχουν επίσης σημειώσει άνοδο περίπου κατά 70%, η Broadcom κατά 45% και η Meta κατά 22%. Αυτές οι πέντε εταιρείες έχουν σημειώσει αθροιστικά αύξηση 1,5 τρισ. δολαρίων στην αξία τους από τον Ιανουάριο. Περίπου δηλαδή όσο και η Mastercard, το Netflix και η Exxon Mobil μαζί.

Συνολικά, αυτές οι οκτώ μετοχές τεχνητής νοημοσύνης με υψηλή απόδοση έχουν αυξηθεί σε αξία κατά 4,3 τρισ. δολάρια φέτος, που ισοδυναμεί με περίπου έξι φορές την κεφαλαιοποίηση της Eli Lilly, 15 φορές της Coca-Cola ή 20 φορές της McDonald’s.

Μένει να δούμε εάν θα συνεχιστεί το άλμα των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης ή αν θα σκάσουν όπως συνέβη με τη «φούσκα» των dot-com. Πάντως, σύμφωνα με τον Steve Hanke, καθηγητή εφαρμοσμένης οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο «θόρυβος» γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ορθολογικός και η απάντηση θα «εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν είναι σωστές οι θεαματικές προβλέψεις εσόδων των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης».