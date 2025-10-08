Χρηματιστήριο: Στο «ζύγι» η απόφαση για επιστροφή στις Αναπτυγμένες Αγορές

Με αέρα… Αναπτυγμένων Αγορών θα διεξαχθεί η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, μετά τη χθεσινοβραδινή απόφαση του FTSE Russell να ορίσει για την 21η Σεπτεμβρίου του 2026 την ημερομηνία επιστροφής της Αθήνας στην «ελίτ».

Δώδεκα χρόνια μετά την απώλεια του status των ώριμων αγορών, το Χ.Α. καταφέρνει να επιτύχει τον μεγάλο στόχο και να «γυρίσει» εκεί που ήδη ανήκουν όλες οι κεφαλαιαγορές της υπόλοιπης Ευρωζώνης, σπάζοντας τη μέχρι πρότινος… απομόνωση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αφενός ότι ολοένα και περισσότερα θεσμικά funds με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό θα αρχίσουν να αποκτούν θέση στις ελληνικές μετοχές, αφετέρου ότι η Λεωφόρος Αθηνών θα κερδίσει πολλούς πόντους σε αξιοπιστία, βάθος και πρεστίζ.

Βέβαια, αυτή η μεταβατική περίοδος από τις Αναδυόμενες στις Αναπτυγμένες Αγορές, η οποία θα διαρκέσει περισσότερο από 11 μήνες, θα έχει κι αρκετές αναταράξεις, καθώς πολλά από τα funds, τα οποία επιλέγουν να επενδύουν στις Αναδυόμενες Αγορές, θα χρειαστεί να μαζέψουν «βαλίτσες» και να αναχωρήσουν για άλλες… πολιτείες.

Σε κάθε περίπτωση, αν λάβουμε υπόψη και την εισροή των παθητικών funds, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των οποίων ξεπερνούν τα 15 τρισ. δολάρια, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε με ασφάλεια ότι μακροπρόθεσμα το όφελος θα υπερσκελίσει τη βραχυπρόθεσμη ζημιά.

Όλα στο «ζύγι»

Όλα τα παραπάνω μπαίνουν στο «ζύγι» της σημερινής συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να αναζητά δυνάμεις, προκειμένου να διασπάσει με αποφασιστικότητα τις αντιστάσεις των 2.080 μονάδων και να προσεγγίσει εκ νέου τα υψηλά 15ετίας των 2.126 μονάδων.

Η πλαγιο-ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών, η οποία βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει ξεφύγει της παρατεταμένης συσσώρευσης (1.995 έως 2.076 μονάδες), στέλνει ένα επιφυλακτικά αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια.

Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν από το ευρύτερο κλίμα στο εξωτερικό, όπου τα διαδοχικά ρεκόρ έχουν προκαλέσει κόπωση στους αγοραστές, υπό το βάρος και της γαλλικής πολιτικής αβεβαιότητας.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, οι μέτοχοι της Unibios καλούνται να «κλείσουν θέση» για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου (0,025 ευρώ/μετοχή), καθώς από αύριο η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)