Ευάλωτο το ευρώ λόγω Γαλλίας

Oι ανησυχίες για την πολιτική κρίση στη Γαλλία και για μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες στην Ιαπωνία οδήγησαν το ευρώ και το γιεν σε πτώση έναντι του δολαρίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις γύρω από το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ.

Το ευρώ παραμένει ευάλωτο μετά την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα, εντείνοντας τις πιέσεις στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η Γαλλία αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την υποβολή του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι η Βουλή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη συνέχιση των δαπανών και του δανεισμού. Το ευρώ υποχώρησε στο 1,1677 έναντι του δολαρίου με πτώση 0,3%. Αντίθετα, ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,29% στις 98,39 μονάδες.

Το γιeν βούλιαξε σε χαμηλό έξι μηνών, μετά τη νίκη της Σανάε Τακαΐτσι στις εκλογές του Σαββάτου στην Ιαπωνία, καθώς αναμένεται πλέον να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της χώρας, με τη δέσμευση ότι θα ενισχύσει την οικονομία με επιθετικά μέτρα στήριξης, απομακρύνοντας την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,37% έναντι του γιεν, με την ισοτιμία να αγγίζει ενδοσυνεδριακά το 151, το υψηλότερο επίπεδο από τις 28 Μαρτίου.