Χρηματιστήριο: Comeback στις Αναπτυγμένες Αγορές με τη «σφραγίδα» του FTSE Russell

Το πράσινο φως για την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών, αρχής γενομένης από την 21η Σεπτεμβρίου του 2026, άναψε ο FTSE Russell, αίροντας την «απομόνωση» της Ελλάδας, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική χώρα της Ευρωζώνης με status Αναπτυσσόμενων Αγορών.

Έτσι, ο FTSE Russell γίνεται ο πρώτος οίκος, ο οποίος δίνει το πολυπόθητο «upgrade» στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, η οποία μ’ αυτό τον τρόπο βάζει τέλος στην 12ετή περιπλάνηση στις Αναπτυσσόμενες Αγορές (είχε υποβαθμιστεί το 2013 ως απόρροια της βαθιάς οικονομικής κρίσης).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο μετά τις 11.00 το βράδυ, το ελληνικό χρηματιστήριο επιστρέφει και επισήμως στις ώριμες αγορές από την 21η Σεπτεμβρίου του 2026, έχοντας εκπληρώσει το σύνολο των προαπαιτούμενων κριτηρίων. Και συγκεκριμένα:

τα 22 κριτήρια ποιότητας αγορών,

τις ελάχιστες απαιτήσεις περί επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης κι αριθμού εισηγμένων τίτλων,

το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, και

την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σε βαθμίδα «Investment Grade» με «θετικό» ή «σταθερό» outlook.

Η αποψινή ετυμηγορία του FTSE Russell έρχεται σε μια ευνοϊκή συγκυρία για τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία βλέπει αφενός τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας (>2.000 μονάδες), έχοντας «τρέξει» ένα ράλι της τάξης του +40% μέσα στο 2025, αφετέρου την κεφαλαιοποίηση (>138 δισ. ευρώ) και τον ημερήσιο τζίρο (>200 εκατ. ευρώ ημερησίως) να φιγουράρουν στα καλύτερα σημεία από το 2008 και 2009, αντίστοιχα.

Σ’ όλα αυτά, μην ξεχνάμε και την πρόθεση της Euronext να αποκτήσει την ΕΧΑΕ, προσδένοντας το Χ.Α.. στο μεγαλύτερο και ισχυρότερο χρηματιστηριακό «άρμα» της Ευρώπης.

Τα επόμενα βήματα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, το ελληνικό χρηματιστήριο στρέφει πλέον το βλέμμα στην ετυμηγορία των υπόλοιπων τριών διεθνών οίκων.

Ο Stoxx, ο οποίος έχει ήδη εντάξει την ελληνική αγορά σε watch-list, αναμένεται να δημοσιεύσει την απόφασή του εντός του α’ εξαμήνου του 2026.

Από την πλευρά του, ο S&P DJI, ο οποίος το καλοκαίρι έθεσε σε διαβούλευση την πιθανή αναβάθμιση του Χ.Α., ετοιμάζεται να «βγάλει» την οριστική ετυμηγορία έως το επόμενο καλοκαίρι.

Όσον αφορά τον MSCI, ο οποίος θεωρείται ο πλέον σημαντικός και έγκυρος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των παθητικών funds που ακολουθούν τις αποφάσεις του, η κατάσταση μοιάζει αρκετά ευοίωνη. Παρότι αναγνωρίζει την υστέρηση της Αθήνας στον κριτήριο της διατηρησιμότητας, το οποίο απαιτεί από τουλάχιστον πέντε εισηγμένες να πληρούν τις προϋποθέσεις του Δείκτη Προτύπου Αναπτυγμένων Αγορών, έχει αφήσει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μελλοντικής αναβάθμισης του Χ.Α., κάνοντας μια μικρή… εξαίρεση.