Κυρίαρχο ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αποκτά το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με στόχο το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές εταιρειών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή πλατφόρμας για ομολογιακές εκδόσεις, ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης του Euronext.

Το Euronext με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή ρευστότητα. Το Euronext θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Ταυτόχρονα θα τοποθετήσει το Euronext Athens ως κόμβο του Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η ΑΤΗΕΧ θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας του Euronext στην περιοχή, δημιουργώντας στην Αθήνα έναν κόμβο για την εισαγωγή εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίσης θα δημιουργήσει μια ενιαία μετα-συναλλακτική υποδομή: Το Euronext βασίζεται σε έναν ενιαίο φορέα εκκαθάρισης, ο οποίος εκκαθαρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ροές των αγορών του, τόσο για προϊόντα μετρητών όσο και για παράγωγα. Στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου ομίλου, το Euronext σκοπεύει να επεκτείνει το Euronext Clearing ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Το Euronext επιδιώκει επίσης να θέσει το Euronext Securities ως το προτιμώμενο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (CSD) για την Ευρώπη. Με την προγραμματιζόμενη απόκτηση της ΑΤΗΕΧ, το Euronext θα επεκτείνει την πλατφόρμα CSD του και θα ενοποιήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή μετα-συναλλακτική αγορά.

Θα ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους: Η πρόταση του Euronext προσφέρει μια ελκυστική ευκαιρία στους μετόχους της ΑΤΗΕΧ να γίνουν επενδυτές σε έναν κορυφαίο πανευρωπαϊκό όμιλο, αποκομίζοντας οφέλη από την ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα του Euronext. Το μοναδικό και αποδεδειγμένο ιστορικό του Euronext στην παροχή σημαντικών ωφελειών σε κάθε χρηματοπιστωτική υποδομή που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής του, η οποία έχει αυξηθεί πάνω από 600% από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο το 2014.

Τα στοιχεία της πρότασης

Πρεμιέρα έκανε χθες η δημόσια πρόταση του Euronext για την απόκτηση έως και του 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ. Όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Δελτίο, η δημόσια πρόταση γίνεται με ανταλλαγή μετοχών και όχι με μετρητά, με τη σχέση να διαμορφώνεται σε 0,05 μετοχές του Euronext για κάθε 1 μετοχή της ΕΧΑΕ. Αυτό, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αποτιμά τη μετοχή της ΕΧΑΕ λίγο άνω των 6,2 ευρώ, έχοντας discount 3,43% σε σχέση με τη συνεδρίαση της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών (κλείσιμο 6,42 ευρώ/μετοχή). Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα λήξει η περίοδος αποδοχής.

Πιο συγκεκριμένα:

Σκοπός της δημόσιας πρότασης είναι η απόκτηση από τον προτείνοντα άμεσου ελέγχου της ATHEX, καθώς και η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX στον Όμιλο Euronext.

Η δημόσια πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου και ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου 2025, όταν ο προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤHEX για την υποβολή της.

Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση όλων των μετοχών της δημόσιας πρότασης, ήτοι 60.348.000 μετοχών της ΑΤHEX, που αντιστοιχούν στο 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤHEX, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στον νόμο.

Το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης («Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης») συνίσταται στις μετοχές του ανταλλάγματος βάσει της σχέσης ανταλλαγής, ήτοι πέντε εκατοστά (0,050) μίας μετοχής του ανταλλάγματος για κάθε μία (1) μετοχή της ATHEX, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην ενότητα 4.14 του παρόντος. Οι μετοχές του ανταλλάγματος έχουν ίση μεταχείριση (pari passu) με όλες τις λοιπές μετοχές του προτείνοντος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε μέρισμα που ενδέχεται να διανεμηθεί, επιστροφές κεφαλαίου, διανομές από διανεμητέα αποθεματικά ή άλλες διανομές από τον προτείνοντα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της δημόσιας πρότασης, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η ολοκλήρωση τελεί υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των αιρέσεων και απόκτησης από τον προτείνοντα του ελάχιστου αριθμού μετοχών κατά την περίοδο αποδοχής.

Η ολοκλήρωση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον προτείνοντα τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, δηλαδή 38.759.500 μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή. Αυτός ο αριθμός δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Επιπροσθέτως, η δημόσια πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις:

την έγκριση της Ε.Κ. σχετικά με την άμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEX, την έγκριση της Ε.Κ. σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ATHEXClear, την έγκριση της Ε.Κ. σχετικά με την έμμεση αλλαγή ελέγχου της ΑΤΗΕΧCSD, την έγκριση της ΡΑΑΕΥ και της Ε.Κ. σχετικά με την αλλαγή του ελέγχου της ATHEX λόγω της συμμετοχής της στη HenEx και στην EnexClear, και την έγκριση της Ε.Κ. σχετικά με την απόκτηση από τους μετόχους αναφοράς του Euronext έμμεσης συμμετοχής μεταξύ 20% και 50% στην ATHEX, στην ATHEXCSD και στην ATHEXClear.

Το αρνητικό σενάριο

Εάν (i) η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού μετοχών δεν ικανοποιηθεί κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής ή/και (ii) δεν πληρωθούν οι αιρέσεις, η δημόσια πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και οι μετοχές της ATHEX που θα έχουν προσφερθεί στον προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους. Για να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα πρέπει να δώσουν εντολή στον συμμετέχοντα ή διαμεσολαβητή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), μέσω του οποίου κατέχουν τις μετοχές της ATHEX, να προσφέρει εγκύρως τις εν λόγω μετοχές της ATHEX στον προτείνοντα μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία μπορεί να ληφθεί μέσω των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο ΣΑΤ, και σύμφωνα με τη διαδικασία αποδοχής που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 κατωτέρω.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσίευσε η ATHEX, μέχρι και την 30ή Ιουλίου 2025, η ATHEX κατείχε συνολικά 2.498.000 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,14% των μετοχών της ATHEX. Σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών, μεταξύ άλλων, η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις κοινές μετοχές αναστέλλεται για όσο διάστημα οι μετοχές αυτές βρίσκονται στην κατοχή της ATHEX.

Κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης και κατά την ημερομηνία του πληροφοριακού δελτίου, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα μετοχές της ATHEX ή δικαιώματα ψήφου στην ATHEX.

Ο προτείνων προτίθεται να αγοράσει μετοχές της ATHEX στην αγορά ή εξωχρηματιστηριακά μέχρι και το τέλος της περιόδου αποδοχής.

Διαγραφή από το Χ.Α.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση, ή μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς ή του δικαιώματος εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση, ο προτείνων κατέχει τουλάχιστον 95% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX σύμφωνα με τον νόμο, ο προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων για τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αίτημα τη διαγραφή των μετοχών της ΑΤΗΕΧ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο προτείνων θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου του υπέρ της εν λόγω απόφασης.

Ομόφωνη στήριξη

Το διοικητικό συμβούλιο της ATHEX ανακοίνωσε στους μετόχους της στις 30 Ιουλίου 2025 την ομόφωνη στήριξή του στη δημόσια πρόταση και υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Euronext. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της ATHEX, έχουν υπογράψει δεσμεύσεις για την υποβολή των μετοχών τους στη δημόσια πρόταση, υπό την προϋπόθεση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης από το διοικητικό συμβούλιο υπέρ της δημόσιας πρότασης, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Μεταφορά των ανοικτών θέσεων στα παράγωγα

Μετά τη μετάπτωση στην ενοποιημένη πλατφόρμα συναλλαγών του προτείνοντος, το Euronext προτίθεται να μεταφέρει τις ανοικτές θέσεις (open interest) παραγώγων της ATHEXClear στο Euronext Clearing, με πιθανή ημερομηνία υλοποίησης το 2028. Με την ενέργεια αυτή, το Euronext σκοπεύει να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων στην Ελλάδα.

Το Euronext σκοπεύει να μεταφέρει τις ροές εκκαθάρισης μετοχών (cash equities) της ATHEXClear στο Euronext Clearing το 2029 και να διαχειρίζεται ολόκληρη την αλυσίδα εκκαθάρισης των ελληνικών μετοχών και παραγώγων από την Ιταλία, όπως συμβαίνει και με άλλες τοπικές αγορές του Ομίλου Euronext.

Πλήρης ευθυγράμμιση

Η μετα-συναλλακτική αυτή διάρθρωση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον υπόλοιπο Όμιλο Euronext, αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς και να διασφαλίσει ότι οι ροές εκτελούνται σε πανευρωπαϊκή δεξαμενή. Η κεντροποίηση της εκκαθάρισης είναι κρίσιμη για το μοντέλο του Euronext και εκτιμάται ότι θα είναι επωφελής για την ανάπτυξη της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Με την ολοκλήρωση, το Euronext θα διατηρήσει την ATHEXCSD, η οποία θα ενταχθεί στο δίκτυο των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSDs) του Ομίλου στην Ευρώπη, πέραν της Monte Titoli στην Ιταλία, της Euronext VPS στη Νορβηγία, της Interbolsa στην Πορτογαλία και της VP Securities στη Δανία, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος επέκτασης των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (ΚΑΤ) του Euronext.

Συνδυασμός

Στόχος του Euronext είναι να συνδυάσει την τεχνογνωσία, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες εντός του δικτύου, με σκοπό την ανάπτυξη κάθε τοπικής δραστηριότητας, προς όφελος των τοπικών εκδοτών και των αντίστοιχων κεφαλαιαγορών.

Το Euronext επενδύει σημαντικά στην τεχνολογική αναβάθμιση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Convergence», που αποσκοπεί στη λειτουργία όλων των ΚΑΤ του ομίλου μέσω μιας ενιαίας προηγμένης τεχνολογικής πλατφόρμας.

Στρατηγική φάση ενοποίησης

O Stephane Boujnah, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση για την οικοδόμηση πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών που εξυπηρετούν τις τοπικές οικονομίες στο πλαίσιο μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενες επενδύσεις, την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, καθιστά την παρούσα στιγμή κατάλληλη για την ενίσχυση της αγοράς της. Μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΤΗΕΧ στο οικοσύστημα του Euronext, η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την προβολή και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για ισχυρότερες, ενοποιημένες και πιο αποδοτικές κεφαλαιαγορές. Η πρωτοβουλία έχει ήδη λάβει ισχυρά και θετικά σχόλια από κορυφαίους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της συνένωσης κορυφαίων υποδομών, τεχνολογιών και πρακτικών σε όλη την Ευρώπη με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία».

Διαβάστε ακόμη: