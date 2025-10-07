Tα «καύσιμα» πίσω από την εκρηκτική απογείωση του χρυσού σε ιστορικό ρεκόρ 45 ετών

Εσπασε και το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγκιά και συνεχίσει να ανεβαίνει. Ο λόγος για τον χρυσό που σκαρφάλωσε προσωρινά το απόγευμα, στα 4.006 δολάρια. Τις τελευταίες επτά ημέρες διαπραγμάτευσης, το κίτρινο μέταλλο έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 200 δολάρια, ή σχεδόν 6%.

Η άνοδος της τιμής από την αρχή του έτους ανέρχεται πλέον σε περίπου 51%.

Ο χρυσός βρίσκεται σε τροχιά για την ισχυρότερη ετήσια άνοδό του από το 1979. Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για το πολύτιμο μέταλλο, εκτιμώντας ότι τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχει σκαρφαλώσει στα 4.900 δολάρια την ουγκιά. Μια ανάσα δηλαδή από τα 5.000 δολάρια.

Οι λόγοι της ανόδου

Η παγκόσμια πολιτική αβεβαιότητα σε όλους τους τομείς στηρίζει τον χρυσό: «Η ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο έχει αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω του παρατεταμένου shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με ελάχιστες ενδείξεις ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο θα τερματιστεί σύντομα», τονίζουν παράγοντες της αγοράς. «Τα στοιχήματα για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων της Fed έχουν στηρίξει τις αγορές μετάλλων, με την προσοχή να επικεντρώνεται σε μια σειρά ομιλιών αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που αναμένονται αυτή την εβδομάδα για την αναζήτηση περαιτέρω καθοδήγησης», προσθέτουν.

Κρίση στην Γαλλία και την Ιαπωνία

Την αβεβαιότητα πυροδοτεί επίσης η πολιτική κρίση στη Γαλλία, που επιδεινώθηκε μετά την ξαφνική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο πρόεδρος Μακρόν στερεύει από επιλογές προσώπων πλέον και δεν αποκλείεται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων από την άκρα Δεξιά και την Αριστερά για αλλαγή στη διακυβέρνηση.

Στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαίτσι εξελέγη ηγέτης του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και προετοιμάζεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

«Δημοσιονομικό περιστέρι» η Τακαϊτσι αναμένεται να εφαρμόσει το πρόγραμμά της με αυξημένα δημοσιονομικά κίνητρα και μειώσεις φόρων.

«Το κύμα πολιτικής αβεβαιότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις, έχει κρατήσει τους επενδυτές επικεντρωμένους στον χρυσό», λένε παράγοντες της αγοράς.

Πιο ασφαλής ο χρυσός από το δολάριο

«Είναι πραγματικά ανησυχητικό ότι οι επενδυτές ότι οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο, από το δολάριο», λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Citadel, Κέν Γκρίφιν.

«Βλέπουμε σημαντική άνοδο άλλων περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση με το δολάριο, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να «αποδολαριοποιήσουν», αποτελεσματικά, τα χαρτοφυλάκιά τους ή να μειώσουν τον κίνδυνο έναντι του κινδύνου των αμερικανικών κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Γκρίφιν σε συνέντευξή του στο Bloomberg .

«Στρατηγική υποτίμησης»

Οι επενδυτές συχνά στρέφονται σε εμπορεύματα όπως ο χρυσός, σε ασφαλή νομίσματα, όπως το ελβετικό φράγκο ή σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την ανάπτυξη άλλων οικονομιών. Πρόκειται για τη λεγόμενη «στρατηγική υποτίμησης», αναζητώντας προστασία από αυτό που πριν από λίγο καιρό θεωρούνταν το πιο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο: το δολάριο.

Οι μεγάλοι κολοσσοί της Wall Street αρχίζουν να εκφράζουν ανησυχία για αυτήν την τάση, η οποία μπορεί να σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής και να πυροδοτήσει παγκόσμιες αλλαγές

Ο παράγων Κίνα

Την ίδια ώρα, η κεντρική τράπεζα της Κίνας αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό τον Σεπτέμβριο, επεκτείνοντας τις αγορές της για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα.

Τα αποθέματα χρυσού της Λαϊκής Τράπεζας ανήλθαν συνολικά σε 74,06 εκατομμύρια ουγκιές στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 74,02 εκατομμύρια, τον προηγούμενο μήνα. Η αξία των αποθεμάτων χρυσού της PBOC αυξήθηκε επίσης σημαντικά τον Σεπτέμβριο, εν μέσω μιας ανοδικής πορείας των τιμών του πολύτιμου μετάλλου.

«Η αγορά χρυσού βοηθά την Κίνα να διαφοροποιήσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα μακριά από το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα, υπό τον φόβο της επιδείνωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον», αναφέρουν Ασιάτες αναλυτές.