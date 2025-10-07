Χρηματιστήριο: Θετικό σήμα από τις Τράπεζες εν όψει FTSE Russell

Θετικό σήμα έστειλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε αγοραστικές τοποθετήσεις στην περιοχή των 2.070 μονάδων, έχοντας την εκ νέου στήριξη των τραπεζών.

Κι όλα αυτά, ενόσω η ελληνική αγορά αναμένει την αποψινή απόφαση του FTSE Russell για την πιθανή επιστροφή στο «κλαμπ» των Developed Markets, κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει έναν «φρέσκο» ανοδικό καταλύτη.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αύξηση κατά +0,80% και διαμορφώθηκε στις 2.069,60 μονάδες, κερδίζοντας 16,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.053,08 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 27 μονάδες (2.045,65 έως 2.072,21 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 201,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, Eurobank και Πειραιώς «έγραψαν» νέο υψηλό 10ετίας και 4ετίας, αντίστοιχα, ενώ άνοδο άνω του +2% εμφάνισε η Εθνική. Στην περιοχή των 20 ευρώ επέστρεψε ο ΟΠΑΠ, με την Intralot να συνεχίζει τη σύγκλιση με την τιμή διάθεσης των μετοχών της ΑΜΚ (1,10 ευρώ).

Όλα τα βλέμματα στον FTSE Russell

Στραμμένο στην επικείμενη ταξινόμηση του FTSE Russell είναι το βλέμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο το βράδυ αναμένεται να μάθει το αν και το πότε θα επιστρέψει στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Η απόφαση, η οποία θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την επόμενη ημέρα του Γενικού Δείκτη, έρχεται σε μια «θερμή» και ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι χθες ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές αλλά και παράλληλες εξελίξεις, η τελική έκβαση των οποίων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέους καταλύτες και νέους συσχετισμούς.

Άλλωστε, το προφίλ της Λεωφόρου Αθηνών θα είναι εμφανώς διαφορετικό, σε περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης στις Αναπτυγμένες Αγορές και στην ομπρέλα της Euronext, εγείροντας μια νέα δυναμική για την επενδυτική κοινότητα.

Από εκεί και πέρα, η χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α. μάλλον λειτούργησε ως μια ευκαιρία για τους επενδυτές να αποκομίσουν τα κέρδη του προηγούμενου τριήμερου, τα οποία είχαν ανεβάσει τον Γενικό Δείκτη έως τις παρυφές των 2.080 μονάδων.

Το γεγονός ότι ο ημερήσιος τζίρος δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένος (<200 εκατ. ευρώ) μαρτυρά ότι η ψυχραιμία είναι και πάλι ο καλύτερος σύμβουλος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, με τους επενδυτές να μην «τσιμπούν» ιδιαίτερα από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Και μπορεί ο Γενικός Δείκτης να αρνείται το αποφασιστικό βήμα προς τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα αρνείται να εγκαταλείψει και τη ζώνη των 2.000 μονάδων, έχοντας βάλει προσωρινά στον… πάγο το σενάριο της διόρθωσης.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά συνεχίζει τον επιτόπιο βηματισμό των τελευταίων εβδομάδων, μην ξεφεύγοντας από τη συσσώρευση -παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τραπεζών και ορισμένων ακόμη blue chips να κινηθούν εκ νέου σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις της γαλλικής πολιτικής σκηνής, μετά τη μικρή παράταση ζωής στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον είναι εστιασμένο και στο παρατεταμένο «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στο +0,11% και τις 570 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να «παίζει» στο +0,23% και τις 24.435 μονάδες. Στο +0,18% βρίσκεται και ο γαλλικός CAC 40. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)