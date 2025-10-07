Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό – Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολ.

Το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά έσπασε για πρώτη φορά η τιμή του χρυσού, συνεχίζοντας το ράλι, με τους επενδυτές να αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο εν μέσω παγκόσμιας αστάθειας.

Οι τιμές του χρυσού έχουν καταγράψει άνοδο άνω του 50% φέτος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ανατροπές στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, απειλώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Το πολύτιμο μέταλλο καταγράφει ράλι λόγω των ισχυρών αγορών από κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές. Από τις αρχές του έτους, οι επενδυτές στρέφονται σε χρυσό, ασήμι και Bitcoin, στο πλαίσιο της αναζήτησης προστασίας από τη νομισματική υποτίμηση.

Η πολιτική αστάθεια «χρυσώνει» τις αγορές

Στη Γαλλία, η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, έπειτα από αδιέξοδες διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα για τις δημοσιονομικές περικοπές, πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Το πολιτικό αδιέξοδο έχει μπλοκάρει τις προσπάθειες περιορισμού του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος της ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, στην Ιαπωνία, η σχεδόν βέβαιη ανάδειξη της Σαναέ Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία έχει προκαλέσει δονήσεις στις αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις πιθανές αλλαγές στη νομισματική πολιτική του Τόκιο.

Σύμφωνα με τη Νίκι Σιλς, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής μετάλλων της MKS PAMP SA, «οι αναταράξεις σε Παρίσι και Τόκιο εντείνουν τις δημοσιονομικές ανησυχίες και τροφοδοτούν το ράλι του χρυσού». Όπως εξήγησε στο Bloomberg, «ένα μείγμα ιδιωτικών επενδυτών –κυρίως σε Ευρώπη και Ιαπωνία– και θεσμικών κεφαλαίων οδήγησε το τελευταίο κύμα εισροών».

Η στροφή στην ασφάλεια και ο ρόλος Τραμπ

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αποδίδεται και στη γενικότερη στροφή των επενδυτών προς τα «ασφαλή καταφύγια». Οι επιθετικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου και των γεωπολιτικών ισορροπιών ενίσχυσαν το κλίμα αβεβαιότητας, οδηγώντας σε φυγή από το δολάριο και ενίσχυση της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα.

Κεντρικές τράπεζες και ETF συνδεδεμένα με χρυσό συνεχίζουν να αγοράζουν με ρυθμό-ρεκόρ, ενώ οι πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed —και η προσδοκία για νέες— λειτουργούν υποστηρικτικά.

«Τα υψηλά επίπεδα τιμών υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο του χρυσού ως δομικό στοιχείο διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων», σχολίασε ο αναλυτής Αχμάντ Ασίρι της Pepperstone Group. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο χρυσός αποτελεί «το καλύτερο καταφύγιο» σε περίπτωση που ενταθούν οι φόβοι για υπερτιμημένες χρηματιστηριακές αγορές.

Η προοπτική

Αντανακλώντας το κλίμα αισιοδοξίας, η Goldman Sachs –που διατηρεί σταθερά ανοδική στάση για το μέταλλο– αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.300 προηγουμένως, επικαλούμενη ισχυρές εισροές στα ETF και συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες

Πάντως, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Κεν Γκρίφιν της Citadel, οι επενδυτές αρχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως ασφαλέστερο asset από το δολάριο, μια εξέλιξη που χαρακτήρισε «πραγματικά ανησυχητική». «Βλέπουμε σημαντική μετατόπιση κεφαλαίων μακριά από το δολάριο, καθώς ο κόσμος αναζητά τρόπους για να αποδολαριοποιήσουν αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκιά τους ή να μειώσουν τον κίνδυνο των χαρτοφυλακίων τους έναντι του κινδύνου του αμερικανικού κράτους», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

