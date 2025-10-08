Σημάδια αντίδρασης παρουσιάζει η μετοχή της Qualco, η οποία έχει αισίως φθάσει τις τέσσερις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις.

Η αθροιστική μεταβολή της εισηγμένης ανέρχεται σε σχεδόν +6%, επαναφέροντας την αποτίμηση στις παρυφές των 400 εκατ. ευρώ (5,61 ευρώ/μετοχή).

Υπενθυμίζεται ότι οι οικονομικές ζημιές του α’ εξαμήνου, ως απόρροια των έκτακτων δαπανών, είχαν θορυβήσει τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν οδηγήσει την τιμή έως το χαμηλό των 5,3 ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)