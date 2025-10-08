Χρηματιστήριο: Το… μπέρδεμα της Performance

Κάτι περισσότερο από 90 λεπτά χρειάστηκαν οι υπεύθυνοι της Performance Technologies, προκειμένου να αντιληφθούν το λάθος που έκαναν σε μία από τις χθεσινές ανακοινώσεις τους.

Στις 9.30 το πρωί ενημέρωσαν ότι ο Διονύσης Χιντζίδης προχώρησε στην αγορά 30.000 μετοχών αξίας 182.100 ευρώ.

Όμως, στις 11.03 ακολούθησε διορθωτική ενημέρωση, στην οποία γινόταν λόγος ότι ο πρόεδρος και CEO δεν αγόρασε αλλά τελικά… πούλησε 30.000 μετοχές.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)