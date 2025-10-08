Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: Γιατί είναι «κουτσουρεμένο» το ταμείο των Μεσαίων

«Κουτσουρεμένο» εμφανίζεται το ταμείο των 20 εισηγμένων της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο για το α’ εξάμηνο του 2025 αποδεικνύεται μικρότερο κατά -8,5% ή κατά 128 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: Αφενός στα αυξημένα μερίσματα – επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, αφετέρου στις διαδοχικές επενδύσεις είτε σε εξαγορές είτε σε επέκταση/εκσυγχρονισμό των υποδομών, οι οποίες αναγκάζουν τις διοικήσεις να «τρώνε» από τα… έτοιμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα των 20 εταιρειών του FTSE Large Cap διαμορφώνονται σε 1,381 δισ. ευρώ έναντι 1,509 δισ. ευρώ πέρυσι, παρά το γεγονός το ισοζύγιο όσων εισηγμένων παρουσιάζουν πτώση και όσων εισηγμένων παρουσιάζουν άνοδο, είναι απολύτως ισορροπημένο (10 / 10).

Ωστόσο, η αξία της κάμψης υπερσκελίζει με το… παραπάνω την αξία της αύξησης, με αποτέλεσμα το τελικό πρόσημο να είναι αρνητικό κατά -128 εκατ. ευρώ,.

Από τις επιμέρους εισηγμένες του FTSE Mid Cap, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφει ο ΟΛΘ, ο οποίος βλέπει τα ταμειακά διαθέσιμα να υποχωρούν κατά -61%, υπό το βάρος του απαιτητικού επενδυτικού προγράμματος.

Ακολουθούν η Dimand με -49%, η Quest Συμμετοχών με -39%, η Κρι Κρι με -33%, η Autohellas με -32%, η Austriacard με -23% και η Noval Property με -21%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η κάμψη είναι εντονότερη στην Quest Συμμετοχών με -84 εκατ. ευρώ (ως απόρροια της εξαγοράς της Μπενρουμπή), στην Autohellas με -32 εκατ. ευρώ, στον ΟΛΘ με -28 εκατ. ευρώ, στον ΟΛΠ με -26 εκατ. ευρώ, στην Dimand με -18 εκατ. ευρώ και στην Intracom Holdings με -16 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται στον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, του οποίου τα ταμειακά διαθέσιμα «φουσκώνουν» κατά +177%, παρά την υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας. Έπονται oι AVAX και Profile με +28%.

Σε απόλυτα μεγέθη, «νικητής» είναι και πάλι ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με +37 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελλάκτωρ έρχεται στη 2η θέση με +28 εκατ. ευρώ, κάτι βέβαια που, σε συνδυασμό με την υποχώρηση του ΟΛΠ, τη φέρνει στην 1η θέση του σχετικού πίνακα, καθώς οι πρόσφατες πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων αντισταθμίζουν τις διαδοχικές διανομές προς τους μετόχους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα των 20 εταιρειών του FTSE Mid Cap*

Ταμείο ’25 – Ταμείο ’24

• Ελλάκτωρ: 201,6 – 172,8

• ΟΛΠ: 177,8 – 204,4

• Ideal: 160,2 – 157,2

• Quest: 131,5 – 215,7

• Intracom: 108,8 – 125,7

• AVAX: 90,0 – 70,2

• ΕΧΑΕ: 75,0 – 68,5

• Intralot: 66,7 – 64,3

• Autohellas: 65,6 – 97,8

• ΑΔΜΗΕ: 58,2 – 21,0

• Noval: 57,3 – 72,8

• Fourlis: 51,0 – 49,4

• Trade Estates: 24,9 – 26,8

• Profile: 21,5 – 16,7

• Alumil: 19,8 – 17,5

• Dimand: 19,4 – 38,2

• ΟΛΘ: 18,1 – 46,6

• Austriacard: 16,7 – 21,7

• Κρι Κρι: 11,2 – 16,9

• Lavipharm 6,1 – 5,5

ΣΥΝΟΛΟ: 1381,4 – 1509,7

*σε εκατ. ευρώ