Το νέο στοίχημα της Wall Street είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν πραγματικά

Η κβαντική υπολογιστική (quantum computing) έχει προσελκύσει το τελευταίο διάστημα την προσοχή, με την HSBC να πετυχαίνει μια παγκόσμια πρωτιά στην εφαρμογή της τεχνολογίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές την ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street για την ενσωμάτωσή της στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Συγκεκριμένα η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχημένη δοκιμαστική χρήση της τεχνολογίας στην κίνηση ευρωπαϊκών ομολόγων.Η δοκιμή της HSBC πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την IBM μέσω του νέου κβαντικού επεξεργαστή Heron και θεωρείται μία στιγμή-ορόσημο, καθώς δοκιμάζει στην πράξη την αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε κυρίως το πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας και εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών. Η είδηση ​​προκάλεσε την άνοδο της μετοχής της IBM.

Ακολούθησε η δημοσίευση μελέτης από τις Vanguard και Big Blue που εξέταζε την εφαρμογή της κβαντικής υπολογιστικής στην σύνθεση χαρτοφυλακίου.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις βασικές μετοχές της αγοράς που αφορούν στην κβαντική υπολογιστική (Rigetti Computing, D-Wave Quantum, IonQ και Quantum Computing) έχουν ενισχυθεί έως και 165% τον τελευταίο μήνα.

Μεγάλο μέρος της ανόδου οφείλεται στην πρόοδο της Rigetti Computing, εταιρείας που αναπτύσσει κυκλώματα για κβαντικά συστήματα. Αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος παράγοντας που οδηγεί την ανάπτυξη της Rigetti και των υπόλοιπων εταιρειών.

Και οι τέσσερις μετοχές σημείωσαν άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζοντας το ράλι που σημειώνουν τον τελευταίο μήνα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, πολλές από τις Big Tech έχουν επενδύσει πόρους στην συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία αξιοποιεί κβαντικά bits για την εκτέλεση υπολογιστικών λειτουργιών ταχύτερα από τους κανονικούς υπολογιστές.

Το τελευταίο ράλι προκάλεσαν ορισμένες εξελίξεις που τοποθετούν την τεχνολογία στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, η μετοχή της Rigetti σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση δύο παραγγελιών για τα κβαντικά συστήματα υπολογιστών της, συνολικού ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων. Το ποσό μπορεί να είναι μικρό σε σύγκριση με τις συμφωνίες που γίνονται στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η πώληση δείχνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Rigetti πυροδοτεί ευρύτερη δυναμική στον κλάδο. Τον Σεπτέμβριο, η μετοχή σημείωσε άνοδο μετά την είδηση ​​ότι η εταιρεία είχε εξασφαλίσει συμβόλαιο 5,8 εκατ. δολαρίων με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Τι είναι η κβαντική υπολογιστική

Με απλά λόγια, είναι ένας προηγμένος υπολογιστής που έχει τη δυνατότητα να λύνει πολύπλοκες εξισώσεις. Ουσιαστικά είναι ένας τύπος υπολογιστικής τεχνολογίας που αξιοποιεί τις αρχές της κβαντομηχανικής για την εκτέλεση πράξεων σε δεδομένα.

Σε αντίθεση με τους κλασικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν bits (0 και 1) ως θεμελιώδη μονάδα δεδομένων, οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν κβαντικά bits ή qubits. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει γρήγορα ορισμένες απίστευτα πολύπλοκες εργασίες.

Η θεωρία γύρω από την συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, πρόσφατα, έχει υπάρξει μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με επιτεύγματα στην κβαντική υπολογιστική. Η Microsoft (Majorana) και η Amazon (Ocelot) παρουσίασαν κβαντικά τσιπ με διαφορά λίγων εβδομάδων η μία από την άλλη.

Ωστόσο, το τι συνιστά πραγματική πρόοδο δεν είναι ακριβώς σαφές. Εσωτερικά, ορισμένα στελέχη της Amazon ήταν επιφυλακτικά σχετικά με τους ισχυρισμούς της Microsoft για κβαντική καινοτομία.