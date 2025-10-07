Χρηματιστήριο: Στο… περίμενε εν όψει του FTSE Russell – Ποιες μετοχές δέχονται πιέσεις

Στο… περίμενε βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις στην περιοχή των 2.050 μονάδων, μην αναλαμβάνοντας μεγάλα ρίσκα.

Η ελληνική αγορά, εξάλλου, αναμένει την αποψινή απόφαση του FTSE Russell για την πιθανή επιστροφή στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών, κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει έναν νέο θετικό καταλύτη.

Κάπως έτσι, στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ανεπαίσθητη πτώση κατά -0,16% και διαμορφώνεται στις 2.049,72 μονάδες, χάνοντας περίπου 3,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.053,08 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε πέντε μονάδες (2.045,65 έως 2.055,90 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,3 εκατ. ευρώ αφορούν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen συνεχίζει την καθοδική πορεία, «πέφτοντας» κάτω των 46 ευρώ, ενώ η Intralot συγκλίνει περαιτέρω με την τιμή διάθεσης των μετοχών της ΑΜΚ (1,10 ευρώ). Νέες πιέσεις δέχεται και η ΕΥΔΑΠ, η οποία οπισθοχωρεί με γοργό βήμα προς τα 6 ευρώ.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε σε νέο υψηλό 10ετίας, συσσωρεύει δυνάμεις στο +0,02% και τις 2.360 μονάδες.

Η μετοχή της Alpha Bank ενισχύεται στο +0,43% και τα 3,716 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,31% και τα 13,11 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο +0,14% και τα 3,487 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται στο -0,41% και τα 7,23 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου αναδιπλώνει στο -0,26% και τα 7,78 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να είναι αμετάβλητη στα 8,78 ευρώ. Στο -0,99% και το 1,594 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,18% και 5.184 μονάδες), η μετοχή της Metlen περιορίζεται στο -1,20% και τα 45,94 ευρώ, έχοντας απολέσει το σύνολο των κερδών από την εισαγωγή της νέας εταιρείας σε Αθήνα και Λονδίνο. Κάτω των 36 ευρώ «γυρίζει» ο τίτλος της Titan Cement, ο οποίος χάνει περίπου -1,8%, ενώ απώλειες άνω του -1% εμφανίζουν οι τιμές των Viohalco, Aktor Group και ΕΛΒΛΧΑΛΚΟΡ. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, υπό το βάρος των αδύναμων μεγεθών του α’ εξαμήνου και της αβεβαιότητας για τα τιμολόγια, συρρικνώνεται στο -1,7% και τα 6,2 ευρώ, έχοντας χάσει 1,4 ευρώ/μετοχή από τις «κορυφές» του Ιουλίου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,43% και 2.800 μονάδες), η μετοχή της Intralot ξεχωρίζει αρνητικά στο -3,4% και το 1,138 ευρώ, καθώς συνεχίζει την πορεία σύγκλισης με την τιμή διάθεσης των μετοχών από την ΑΜΚ των 429 εκατ. ευρώ (1,10 ευρώ). Πιέσεις στο -1,1% και τα 3,42 ευρώ δέχεται και η μετοχή της Intracom Holdings. Αντίθετα, η μετοχή του ΟΛΠ διευρύνεται στο +2,2% και τα 43,4 ευρώ. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην ΙΛΥΔΑ, η οποία εκτοξεύεται στο +8,8% και τα 4,3 ευρώ (νέο ιστορικό ρεκόρ).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινούνται καθοδικά, 33 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 19 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 137,4 δισ. ευρώ.

Όλα τα βλέμματα στον FTSE Russell

Με το βλέμμα στην ταξινόμηση του FTSE Russell εξελίσσεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο το βράδυ αναμένεται να μάθει το αν και το πότε θα επιστρέψει στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Η απόφαση, η οποία θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την επόμενη ημέρα του Γενικού Δείκτη, έρχεται σε μια «θερμή» και ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι χθες ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές αλλά και παράλληλες εξελίξεις, η τελική έκβαση των οποίων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέους καταλύτες και νέους συσχετισμούς.

Άλλωστε, το προφίλ της Λεωφόρου Αθηνών θα είναι εμφανώς διαφορετικό, σε περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης στις Αναπτυγμένες Αγορές και στην ομπρέλα της Euronext, εγείροντας μια νέα δυναμική για την επενδυτική κοινότητα.

Από εκεί και πέρα, η χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α. μάλλον λειτούργησε ως μια ευκαιρία για τους επενδυτές να αποκομίσουν τα κέρδη του προηγούμενου τριήμερου, τα οποία είχαν ανεβάσει τον Γενικό Δείκτη έως τις παρυφές των 2.080 μονάδων.

Το γεγονός ότι ο ημερήσιος τζίρος δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένος (<200 εκατ. ευρώ) μαρτυρά ότι η ψυχραιμία είναι και πάλι ο καλύτερος σύμβουλος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, με τους επενδυτές να μην «τσιμπούν» ιδιαίτερα από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Και μπορεί ο Γενικός Δείκτης να αρνείται το αποφασιστικό βήμα προς τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα αρνείται να εγκαταλείψει και τη ζώνη των 2.000 μονάδων, έχοντας βάλει προσωρινά στον… πάγο το σενάριο της διόρθωσης.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά συνεχίζει τον επιτόπιο βηματισμό των τελευταίων εβδομάδων, μην ξεφεύγοντας από τη συσσώρευση -παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τραπεζών και ορισμένων ακόμη blue chips να κινηθούν εκ νέου σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις της γαλλικής πολιτικής σκηνής, μετά τη μικρή παράταση ζωής στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον είναι εστιασμένο και στο παρατεταμένο «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι σχεδόν αμετάβλητος στο -0,17% και τις 569 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να «παίζει» στο -0,08% και τις 24.359 μονάδες. Στο -0,40% βρίσκεται και ο γαλλικός CAC 40. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures της Wall Street δείχνουν ένα οριακά καθοδικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)