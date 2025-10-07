Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα στον FTSE Russell – Η «χρυσή» ευκαιρία της Αθήνας

Με το βλέμμα στην ταξινόμηση του FTSE Russell είναι στραμμένη η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο το βράδυ αναμένεται να μάθει το αν και το πότε θα επιστρέψει στο «κλαμπ» των Αναπτυγμένων Αγορών.

Η απόφαση, η οποία θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την επόμενη ημέρα του Γενικού Δείκτη, έρχεται σε μια «θερμή» και ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι χθες ξεκίνησε η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές αλλά και παράλληλες εξελίξεις, η τελική έκβαση των οποίων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέους καταλύτες και νέους συσχετισμούς.

Άλλωστε, το προφίλ της Λεωφόρου Αθηνών θα είναι εμφανώς διαφορετικό, σε περίπτωση ταυτόχρονης ένταξης στις Αναπτυγμένες Αγορές και στην ομπρέλα της Euronext, εγείροντας μια νέα δυναμική για την επενδυτική κοινότητα.

Ευκαιρία για profit taking

Από εκεί και πέρα, η χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α. μάλλον λειτούργησε ως μια ευκαιρία για τους επενδυτές να αποκομίσουν τα κέρδη του προηγούμενου τριήμερου, τα οποία είχαν ανεβάσει τον Γενικό Δείκτη έως τις παρυφές των 2.080 μονάδων.

Το γεγονός ότι ο ημερήσιος τζίρος δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένος (<200 εκατ. ευρώ) μαρτυρά ότι η ψυχραιμία είναι και πάλι ο καλύτερος σύμβουλος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, με τους επενδυτές να μην «τσιμπούν» ιδιαίτερα από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Και μπορεί ο Γενικός Δείκτης να αρνείται το αποφασιστικό βήμα προς τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά ταυτόχρονα αρνείται να εγκαταλείψει και τη ζώνη των 2.000 μονάδων, έχοντας βάλει προσωρινά στον… πάγο το σενάριο της διόρθωσης.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά συνεχίζει τον επί τόπιο βηματισμό των τελευταίων εβδομάδων, μην ξεφεύγοντας από τη συσσώρευση -παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τραπεζών και ορισμένων ακόμη blue chips να κινηθούν εκ νέου σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Κόβει το μέρισμα η Παπουτσάνης

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, η μετοχή της Παπουτσάνη θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα του 0,04 ευρώ (1 εκατ. ευρώ στο σύνολο), το οποίο αντανακλά μια απόδοση της τάξης του 1,3%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)