Δίχως φρένα ο χρυσός: Μία ανάσα από τα 4.000 δολάρια. Και θα έχει συνέχεια

Καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ η τιμή του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να έχει αναδειχθεί στο απόλυτο καταφύγιο σε μία εποχή έντονης αβεβαιότητα, διαρκών αναταράξεων και πολιτικών κρίσεων σε μεγάλες οικονομίες του πλανήτη.

Από τη Γαλλία, όπου δεν μπορεί να βρεθεί πρωθυπουργός να «στεριώσει», έως τις ΗΠΑ όπου η αδυναμία συμφωνίας Ρεπουμπλικάνων – Δημοκρατικών για τις δημόσιες δαπάνες έχει παραλύσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τα πάντα λειτουργούν ως καύσιμο για την αναρρίχηση του χρυσού σε ολοένα και μεγαλύτερα ύψη.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου εκτινάχθηκε στα 3.977,44 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 1,9%, σε μια περίοδο όπου οι επενδυτές στερούνται κρίσιμα οικονομικά στοιχεία λόγω του shutdown.Η τιμή σποτ χρυσού διαμορφωνόταν το πρωί της Τρίτης στα 3.963,95 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη, κινούμενη προς το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε σταθερός, ενώ το ασήμι κρατήθηκε πάνω από τα 48 δολάρια και το παλλάδιο κατέγραψε ήπια άνοδο, με την πλατίνα να παραμένει αμετάβλητη.

Η Federal Reserve δυσκολεύεται να εκτιμήσει την πορεία της οικονομίας, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Οκτώβριο — εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για χρυσό, καθώς το μέταλλο δεν αποδίδει τόκο.

Η πολιτική αστάθεια «χρυσώνει» τις αγορές

Στη Γαλλία, η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνού, έπειτα από αδιέξοδες διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα για τις δημοσιονομικές περικοπές, πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας για τη σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης. Το πολιτικό αδιέξοδο έχει μπλοκάρει τις προσπάθειες περιορισμού του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος της ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, στην Ιαπωνία, η σχεδόν βέβαιη ανάδειξη της Σαναέ Τακαΐτσι στην πρωθυπουργία έχει προκαλέσει δονήσεις στις αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις πιθανές αλλαγές στη νομισματική πολιτική του Τόκιο.

Σύμφωνα με τη Νίκι Σιλς, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής μετάλλων της MKS PAMP SA, «οι αναταράξεις σε Παρίσι και Τόκιο εντείνουν τις δημοσιονομικές ανησυχίες και τροφοδοτούν τη ράλι του χρυσού». Όπως εξηγεί στο Bloomberg, «ένα μείγμα ιδιωτικών επενδυτών –κυρίως σε Ευρώπη και Ιαπωνία– και θεσμικών κεφαλαίων οδήγησε το τελευταίο κύμα εισροών».

Η στροφή στην ασφάλεια και ο ρόλος Τραμπ

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού —περίπου 50% από τις αρχές του έτους— αποδίδεται και στη γενικότερη στροφή των επενδυτών προς τα «ασφαλή καταφύγια». Οι επιθετικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου και των γεωπολιτικών ισορροπιών ενίσχυσαν το κλίμα αβεβαιότητας, οδηγώντας σε φυγή από το δολάριο και ενίσχυση της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα.

Κεντρικές τράπεζες και ETF συνδεδεμένα με χρυσό συνεχίζουν να αγοράζουν με ρυθμό-ρεκόρ, ενώ οι πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed —και η προσδοκία για νέες— λειτουργούν υποστηρικτικά.

«Τα υψηλά επίπεδα τιμών υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο στρατηγικό ρόλο του χρυσού ως δομικό στοιχείο διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων», σχολίασε ο αναλυτής Αχμάντ Ασίρι της Pepperstone Group. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο χρυσός αποτελεί «το καλύτερο καταφύγιο» σε περίπτωση που ενταθούν οι φόβοι για υπερτιμημένες χρηματιστηριακές αγορές.

Η προοπτική

Αντανακλώντας το κλίμα αισιοδοξίας, η Goldman Sachs –που διατηρεί σταθερά ανοδική στάση για το μέταλλο– αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.300 προηγουμένως, επικαλούμενη ισχυρές εισροές στα ETF και συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες.