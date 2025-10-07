Logo Image

Σε κλοιό πιέσεων ευρώ, γιεν

Κάμψη στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων σε Γαλλία και Ιαπωνία

Έφη Τριήρη [email protected]

Οι πολιτικές εξελίξεις σε Γαλλία και Ιαπωνία έδωσαν κατεύθυνση χθες στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Το ευρώ υποχωρούσε αρχικά 0,8% έναντι του δολαρίου, στο 1,1649, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 25 Σεπτεμβρίου, για να περιορίσει εν συνεχεία τις απώλειές του στο 0,3% και να επιστρέψει στο 1,17. Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί στη Γαλλία, το χειρότερο σενάριο για την αγορά θα ήταν η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η εξέλιξη αυτή θα μεγάλωνε την αβεβαιότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο δείκτης δολαρίου σταθεροποιήθηκε γύρω στις 98,18 μονάδες, με άνοδο 0,4%. Στην Ιαπωνία, η Σαναέ Ταϊκάτσι αναδείχθηκε νέα ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, αποτελώντας την επόμενη πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, με τις φήμες να τη θέλουν να ακολουθεί πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική απομακρύνοντας τις πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων. Η προοπτική αυτή άσκησε πιέσεις στο γιεν, το οποίο ενδοσυνεδριακά υποχωρούσε περισσότερο από 2% έναντι του δολαρίου, κοντά στο 150,47, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου. Αντίστοιχα, το ευρώ εκτινάχθηκε σε ιστορικό ρεκόρ έναντι του γιεν στις συναλλαγές στην Ασία, στα 176,25.

