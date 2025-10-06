Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Με νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν τη συνεδρίαση οι S&P 500 και Nasdaq εν μέσω αισιοδοξίας για αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχνεύσεις, μετά την ανακοίνωση δύο κορυφαίων συμφωνιών.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,36% στις 6.740,28 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.941,67 μονάδες με άνοδο 0,71%. O S&P 500 ενισχύθηκε για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση, στο πιο παρατεταμένο ανοδικό σερί από το Μάιο.

Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 63 μονάδων ή 0,14% στις 46.694,97 μονάδες, υπό την πτωτική πίεση των μετοχών των Sherwin-Williams και Home Depot.

Οι S&P 500 και Nasdaq βρήκαν στήριγμα στην ΑMD, η οποία έκανε άλμα άνω του 20% αφότου η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με τη OpenAI του Σαμ Άλτμαν, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία του ChatGPT θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια τσιπ.

Eπίσης, η μετοχή της Comerica εκτινάχθηκε κατά 10%, καθώς ανακοινώθηκε η εξαγορά της από την Fifth Third Bancorp στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 10,9 δισ. δολαρίων σε μετοχές. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει ενεργητικού.

«Η αγορά δείχνει ξεκάθαρη αισιοδοξία για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι της Zacks Investment Management. «Υπάρχει πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις και τράπεζες, ενώ όλοι αναμένουν ότι τα επιτόκια θα είναι ως και 1,25% χαμηλότερα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους».

«Αν υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη διόρθωση λόγω του shutdown, τη βλέπουμε σαν μια ευκαιρία αγοράς. Παρά τις ανησυχίες, θεωρούμε ότι ο S&P 500 θα περάσει τις 7.000 μονάδες ως το τέλος του έτους».