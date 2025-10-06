Logo Image

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq

REUTERS/Brendan McDermid

Με πτώση έκλεισε ο Dow Jones

Με νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν τη συνεδρίαση οι S&P 500 και Nasdaq εν μέσω αισιοδοξίας για αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχνεύσεις, μετά την ανακοίνωση δύο κορυφαίων συμφωνιών.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,36% στις 6.740,28 μονάδες, ενώ ο Nasdaq τερμάτισε στις 22.941,67 μονάδες με άνοδο 0,71%. O S&P 500 ενισχύθηκε για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση, στο πιο παρατεταμένο ανοδικό σερί από το Μάιο.

Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 63 μονάδων ή 0,14% στις 46.694,97 μονάδες, υπό την πτωτική πίεση των μετοχών των Sherwin-Williams και Home Depot.

Οι S&P 500 και Nasdaq βρήκαν στήριγμα στην ΑMD, η οποία έκανε άλμα άνω του 20% αφότου η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με τη OpenAI του Σαμ Άλτμαν, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία του ChatGPT θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην κατασκευάστρια τσιπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η παραίτηση Τσίπρα, το παρασκήνιο και οι κραδασμοί: Θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιοι θα τον ακολουθήσουν

Η παραίτηση Τσίπρα, το παρασκήνιο και οι κραδασμοί: Θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ποιοι θα τον ακολουθήσουν

Eπίσης, η μετοχή της Comerica εκτινάχθηκε κατά 10%, καθώς ανακοινώθηκε η εξαγορά της από την Fifth Third Bancorp στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 10,9 δισ. δολαρίων σε μετοχές. Η συγχώνευση θα δημιουργήσει την ένατη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει ενεργητικού.

«Η αγορά δείχνει ξεκάθαρη αισιοδοξία για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Μπράιαν Μάλμπερι της Zacks Investment Management. «Υπάρχει πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις και τράπεζες, ενώ όλοι αναμένουν ότι τα επιτόκια θα είναι ως και 1,25% χαμηλότερα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους».

«Αν υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη διόρθωση λόγω του shutdown, τη βλέπουμε σαν μια ευκαιρία αγοράς. Παρά τις ανησυχίες, θεωρούμε ότι ο S&P 500 θα περάσει τις 7.000 μονάδες ως το τέλος του έτους».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube