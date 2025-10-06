Η AMD «εκτοξεύεται» 30% μετά το mega – deal με την OpenAI

Σε θεαμαικό ράλι επιδίδεται η μετοχή της AMD στη Wall Street, στον απόηχο της συμφωνίας, που επιτρέπει στην OpenAI να αποκτήσει μερίδιο έως 10% στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών.

Η μετοχή της AMD απογειώθηκε ενδοσυνδριακά πάνω από 30%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων ετών, καθώς οι επενδυτές «διαβάζουν» τη συμφωνία ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της εταιρείας να σταθεί απέναντι στη Nvidia στην κούρσα των AI chips.

6 γιγαβάτ επεξεργαστικής ισχύος

Η συμφωνία προβλέπει ότι η OpenAI θα αναπτύξει GPUs AMD Instinct έως 6 γιγαβάτ μέσα στα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας με την εγκατάσταση 1 GW στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό — είναι θεμελιώδες για την αποστολή μας, αν θέλουμε να κλιμακώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αγγίξει όλη την ανθρωπότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν στο CNBC.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία «δεν μπορεί να λανσάρει» πολλές από τις λειτουργίες που ήδη έχει αναπτύξει στο ChatGPT λόγω έλλειψης υπολογιστικής ισχύος.

Οικονομικά κίνητρα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η AMD εξέδωσε στην OpenAI warrant για έως 160 εκατομμύρια μετοχές της. Η απόκτηση θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί τόσο από την πρόοδο στην ανάπτυξη των chips όσο και από την πορεία της μετοχής στο χρηματιστήριο.

Η πρώτη φάση κατοχυρώνεται με την εγκατάσταση του πρώτου γιγαβάτ, ενώ οι επόμενες θα ενεργοποιούνται με την επίτευξη των 6 GW και επιπλέον τεχνικών και εμπορικών οροσήμων.

Αν η OpenAI εξασκήσει πλήρως το warrant, θα μπορούσε να αποκτήσει περίπου το 10% της AMD με βάση τον τρέχοντα αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία.

Συμφωνία δισεκατομμυρίων

Η OpenAI δεν αποκάλυψε το ακριβές ποσό της συμφωνίας, αλλά έκανε λόγο για συνεργασία πολλών δισεκατομμυρίων, που ενισχύει θεαματικά την ισορροπία δυνάμεων στον πόλεμο των AI chips.

Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά, αλλά η AMD δείχνει να βρίσκει έναν απρόσμενα ισχυρό σύμμαχο — και μάλιστα τον ίδιο τον δημιουργό του ChatGPT.