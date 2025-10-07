Χρηματιστήριο: Ράλι +16,5% σε… τρεις ημέρες για την Κυριακούλης

Ένα τριήμερο ανοδικό ράλι της τάξης του +16,5% «τρέχει» η μετοχή της Κυριακούλης ΜΚΝ, η οποία από το 1,90 ευρώ έχει πλέον φθάσει στα 2,2 ευρώ.

Παρά το ζημιογόνο α’ εξάμηνο, η στήριξη από την οικογένεια Τζώρτζη, η οποία έχει αναλάβει τα μετοχικά ηνία, εξακολουθεί να κάνει τη διαφορά.

Βέβαια, το σημαντικότερο απ’ όλα είναι κάποια στιγμή το νέο αφήγημα να αρχίζει να αποτυπώνεται και στη γραμμή της κερδοφορίας.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)