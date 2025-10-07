Χρηματιστήριο: Στα 115 εκατ. ευρώ η «χασούρα» του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Σε μισό ευρώ ανέρχεται η συνολική διόρθωση της μετοχής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από τα ιστορικά ρεκόρ του Αυγούστου (3,52 ευρώ).

Αρχικά η απρόσμενη υποχώρηση των εξαμηνιαίων κερδών και μετέπειτα η διαμάχη με την Κύπρο έχουν… χαλάσει το «αφήγημα» της διοίκησης.

Το αποτέλεσμα είναι οι απώλειες στην κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να υπερβαίνουν τα 115 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)