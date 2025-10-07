Logo Image

Χρηματιστήριο: Στα 115 εκατ. ευρώ η «χασούρα» του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Κτιριακές εργασίες στον Σταθμό Μετατροπής Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο / ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΔΜΗΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Απώλειες 0,5 ευρώ ανά μετοχή

Σε μισό ευρώ ανέρχεται η συνολική διόρθωση της μετοχής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από τα ιστορικά ρεκόρ του Αυγούστου (3,52 ευρώ).

Αρχικά η απρόσμενη υποχώρηση των εξαμηνιαίων κερδών και μετέπειτα η διαμάχη με την Κύπρο έχουν… χαλάσει το «αφήγημα» της διοίκησης.

Το αποτέλεσμα είναι οι απώλειες στην κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να υπερβαίνουν τα 115 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

