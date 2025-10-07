Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι εισηγμένες που απογοητεύουν και «γυρίζουν» σε ζημιές

Χρηματιστήριο: Οι εισηγμένες που απογοητεύουν και «γυρίζουν» σε ζημιές

Τα καθαρά κέρδη του 2024 «γυρίζουν» σε ζημιές στο α' μισό του 2025

Γεράσιμος Χιόνης [email protected]

Μπορεί η καθαρή κερδοφορία του α’ εξαμήνου να εμφανίζει σημάδια υψηλής ανθεκτικότητας για τις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά δεν λείπουν και οι αρνητικές εκπλήξεις. Δηλαδή εταιρείες, οι οποίες όχι μόνο δεν «κράτησαν» τα θετικά μεγέθη του περσινού έτους, αλλά είδαν τα κέρδη να «γυρίζουν» σε ζημιές

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Ελλάκτωρ, καθώς η «αποψίλωση» του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων, μετα τις πωλήσεις σχεδόν του συνόλου των θυγατρικών, έχει οδηγήσει το καθαρό αποτέλεσμα σε ζημιές -27,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 29,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024. Βέβαια, η αγορά αναμένει τις ανακοινώσεις της διοίκησης για τον στρατηγικό και επενδυτικό σχεδιασμό της ημέρας.

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Helleniq Energy, η οποία ναι μεν βλέπει τα κέρδη των 209,2 εκατ. ευρώ να μετατρέπονται σε ζημιές -19,2 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Μάλιστα, η διοίκηση προσδοκά σε άμεση ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο, χάρη και στη βελτίωση των περιθωρίων διύλισης.

Τα τέσσερα turn-around stories που «ψήνονται» στο Χρηματιστήριο

Από την πλευρά της, η Qualco καταγράφει ζημιές -9,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποδίδεται σε έκτακτες δαπάνες για τον μετασχηματισμό της εταιρείας (από εταιρεία αγγλικού δικαίου σε εταιρεία ελληνικού δικαίου) και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όσον αφορά την ΕΥΔΑΠ, τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα, με τις ζημιές να καθορίζονται σε -5,5 εκατ. ευρώ (από κέρδη 10 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024). Η διοίκηση «ποντάρει» σε μια ανοδική αναθεώρηση των τιμολογίων, προκειμένου να αντιστρέψει την κατάσταση, την ίδια στιγμή που απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για τη υδροδοτική θωράκιση της Αττικής.

Από εκεί και πέρα, το καθαρό αποτέλεσμα της Βογιατζόγλου υποχωρεί σε ζημιές -0,9 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ, με τον τζίρο των περιορίζεται κατά -8,8% και τα EBITDA να διολισθαίνουν σε οριακά ζημιογόνο έδαφος.

Αρνητική έκπληξη προκαλούν τα μεγέθη της InterTech, η οποία βλέπει τις ζημιές να διαμορφώνονται σε -0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, κόντρα στις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί από την πρόσφατη δημόσια πρόταση της CD Media του Σπύρου Γιαμά.

Τέλος, παρότι ο κύκλος εργασιών διευρύνεται κατά +7,3%, το καθαρό μέγεθος της Μαθιός Πυρίμαχα «γυρίζει» σε ζημιές -0,1 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Χρηματιστήριο: Ενισχυμένο το «τείχος ασφαλείας» στις Εισηγμένες – Αναλυτικά η εικόνα στα ίδια κεφάλαια

Το καθαρό αποτέλεσμα* στο α’ εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025

Ελλάκτωρ -27,3 / 29,1 εκατ. ευρώ
Helleniq Energy -19,2 / 209,2 εκατ. ευρώ
Qualco -9,3 / 1,6 εκατ. ευρώ
ΕΥΔΑΠ -5,5 / 10,0 εκατ. ευρώ
Bογιατζόγλου -0,9 / 0,6 εκατ. ευρώ
InterTech -0,6 / 0,3 εκατ. ευρώ
Μαθιός -0,1 / 1,1 εκατ. ευρώ

*μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

